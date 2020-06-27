توافد الطلاب على لجنة مدرسة الأمل لبدء امتحانات دبلوم الصم وضعاف السمع وسط إجراءات احترازية لمحاربة كورونا.. صور

تشهد مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بنات التابعة لإدارة المطرية التعليمية بمحافظة القاهرة ومدرسة الامل بالمنيا و مدرسة الامل بالاسماعيلية و مدرسة الامل بالاقصر ، توافدا الطالبات لبدء امتحانات دبلوم الصم وضعاف السمع، التي تتم تحت إشراف الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم التابعة لقطاع التعليم العام.
وقد التزم مسئولو اللجنة بإجراء الكشف الحراري على الطلاب قبل دخولهم اللجنة، كما تم الالتزام بتسليمهم جميع أدوات الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كمامة - غطاء بلاستيكي للحذاء - مطهرات).