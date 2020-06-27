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تعليم

توافد الطلاب على لجنة مدرسة الأمل لبدء امتحانات دبلوم الصم وضعاف السمع وسط إجراءات احترازية لمحاربة كورونا.. صور

السبت 27/يونيو/2020 - 09:10 ص
امتحانات دبلوم الصم
امتحانات دبلوم الصم وضعاف السمع
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ياســـمين بدوي
تشهد مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بنات التابعة لإدارة المطرية التعليمية بمحافظة القاهرة ومدرسة الامل بالمنيا و مدرسة الامل بالاسماعيلية و مدرسة الامل بالاقصر ، توافدا الطالبات لبدء امتحانات دبلوم الصم وضعاف السمع، التي تتم تحت إشراف الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم التابعة لقطاع التعليم العام.


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وقد التزم مسئولو اللجنة بإجراء الكشف الحراري على الطلاب قبل دخولهم اللجنة، كما تم الالتزام بتسليمهم جميع أدوات الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كمامة - غطاء بلاستيكي للحذاء - مطهرات).


ويبلغ  إجمالي عدد الطلاب الذين يخوضون اليوم امتحانات دبلوم الصم وضعاف السمع يبلغ 1110 طلبة، موزعين في 78  لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.


وبعد انتهاء الامتحانات العملية، من المقرر أن تنطلق الامتحانات النظرية يبدأ من 18 يوليو 2020، تستمر حتى 27 يوليو 2020.


ووفرت وزارة التربية والتعليم في جميع اللجان؛ كمامات، وأقنعة بلاستيكية لوقاية الوجه، وقفازات، ومطهرات، مع التشديد على الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان.
توافد الطلاب على لجنة مدرسة الأمل لبدء امتحانات دبلوم الصم وضعاف السمع وسط إجراءات احترازية لمحاربة كورونا.. صور
توافد الطلاب على لجنة مدرسة الأمل لبدء امتحانات دبلوم الصم وضعاف السمع وسط إجراءات احترازية لمحاربة كورونا.. صور
توافد الطلاب على لجنة مدرسة الأمل لبدء امتحانات دبلوم الصم وضعاف السمع وسط إجراءات احترازية لمحاربة كورونا.. صور
توافد الطلاب على لجنة مدرسة الأمل لبدء امتحانات دبلوم الصم وضعاف السمع وسط إجراءات احترازية لمحاربة كورونا.. صور
توافد الطلاب على لجنة مدرسة الأمل لبدء امتحانات دبلوم الصم وضعاف السمع وسط إجراءات احترازية لمحاربة كورونا.. صور
توافد الطلاب على لجنة مدرسة الأمل لبدء امتحانات دبلوم الصم وضعاف السمع وسط إجراءات احترازية لمحاربة كورونا.. صور
توافد الطلاب على لجنة مدرسة الأمل لبدء امتحانات دبلوم الصم وضعاف السمع وسط إجراءات احترازية لمحاربة كورونا.. صور
توافد الطلاب على لجنة مدرسة الأمل لبدء امتحانات دبلوم الصم وضعاف السمع وسط إجراءات احترازية لمحاربة كورونا.. صور
توافد الطلاب على لجنة مدرسة الأمل لبدء امتحانات دبلوم الصم وضعاف السمع وسط إجراءات احترازية لمحاربة كورونا.. صور
توافد الطلاب على لجنة مدرسة الأمل لبدء امتحانات دبلوم الصم وضعاف السمع وسط إجراءات احترازية لمحاربة كورونا.. صور
توافد الطلاب على لجنة مدرسة الأمل لبدء امتحانات دبلوم الصم وضعاف السمع وسط إجراءات احترازية لمحاربة كورونا.. صور
توافد الطلاب على لجنة مدرسة الأمل لبدء امتحانات دبلوم الصم وضعاف السمع وسط إجراءات احترازية لمحاربة كورونا.. صور
توافد الطلاب على لجنة مدرسة الأمل لبدء امتحانات دبلوم الصم وضعاف السمع وسط إجراءات احترازية لمحاربة كورونا.. صور
توافد الطلاب على لجنة مدرسة الأمل لبدء امتحانات دبلوم الصم وضعاف السمع وسط إجراءات احترازية لمحاربة كورونا.. صور
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