توافد الطلاب على لجنة مدرسة الأمل لبدء امتحانات دبلوم الصم وضعاف السمع وسط إجراءات احترازية لمحاربة كورونا.. صور

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين يخوضون اليوم امتحانات دبلوم الصم وضعاف السمع يبلغ 1110 طلبة، موزعين في 78 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.









و بعد انتهاء الامتحانات العملية، من المقرر أن تنطلق الامتحانات النظرية يبدأ من 18 يوليو 2020، تستمر حتى 27 يوليو 2020.



