وسط إجراءات وقائية.. 32 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية في 63 لجنة بالمنوفية

تنطلق اليوم الاختبارات العملية والمعملية لشهادة الدبلومات الفنية بمختلف نوعياتها (التجارية ــ الزراعية ــ الصناعية) بمحافظة المنوفية.





وصرح أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية بأن الامتحانات تشمل كل ما تم تدريسه للطلاب حى موعد تعليق الدراسة في منتصف مارس 2020 وسط اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين باللجان الامتحانية.





وقال سويد إن الامتحانات العملية والمعملية مستمرة حتى الاثنين 2020/7/20 وذلك في الأيام الخالية من امتحانات الثانوية العامة لتفادي تجمع طلاب الدبلومات الفنية مع طلاب الثانوية العامة في نفس الأيام حرصًا على عدم إحداث أي تجمعات أو تكدس، وحفاظًا على صحة الطلاب في ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأضاف سويد أن عدد اللجان التي يؤدي فيها الطلاب الامتحانات العملية يصل إلى 63 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية العشر فيما يصل إجمالي الطلاب الذين يؤدون الاختبارات العملية إلى 32 ألفا و612 طالبا.



