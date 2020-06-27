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فن

من مسلسل أطاطا.. ريهام سعيد تستعيد ذكريات مسلسلاتها

السبت 27/يونيو/2020 - 09:35 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت ريهام سعيد صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ريهام سعيد فى الصورة من كواليس مسلسل قطاطا.

وعلقت ريهام سعيد على الصورة قائلة: "صباح الخير . يومكم جميل ان شاء الله . شجره الدر في مسلسل قطاطا. العبقري اسلام يوسف".

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والجدير بالذكر أن محكمة جنح مستأنف الجيزة أصدرت قرارها منذ فترة، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد في الدعوى المقامة ضدها ‏من ‏قبل سيدتين من أصحاب الوزن الزائد بسبب تصريحاتها عن السمنة‎.‎

ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي خلال عام 2019 ضد الإعلامية ريهام سعيد والاتهامات الموجهة إليها ‏بإهانة ‏الأشخاص الذين يعانون من أمراض السمنة، خلال إحدى حلقات برنامجها على إحدى القنوات الفضائية
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