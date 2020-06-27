AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أربعة إجراءات تحد من أى مرض فى العالم.. تعرف عليها

السبت 27/يونيو/2020 - 09:50 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
هاجر إبراهيم
قال الدكتور محمد منيسي، أستاذ الجهاز الهضمى بطب قصر العيني، إن أى مرض يمكن السيطرة عليه بوجود دواء، مشيرا إلى أن مصر نجحت بالفعل وبدأت بتصنيع علاج لفيروس كورونا سواء الآسيوى أو الأمريكي أو العلاج الذى من الممكن أن يستخدم كأقراص.


وأضاف "منيسي"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه للحد من أى مرض يجب أن يكون هناك لقاح، حيث إنه جار البحث عنه من قبل مصر والعالم كله للوقاية من كورونا، بالإضافة إلى وجود مناعة مجتمعية، والتى تحدث عندما يصاب بالفيروس 60 أو 70% من المجتمع، والتى لا يراهن عليها الآن لأنها تحتاج لفترة طويلة.


وأوضح أنه للحد من فيروس كورونا يجب الالتزام بالإجراءات الإحترازية من التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة، متابعا أن الدولة حريصة على تنفيذ تلك الإجراءات وتوقع عقوبات على من يخالفها.


وأكد أنه من الطبيعي على العالم كله التعايش مع الفيروس، حيث إن الفيروس سريع الانتشار وليس ضارا، بالتالى بدأ العالم كله بفتح وعودة الحياة الطبيعية.


وأشار إلى أن البروتوكول المصرى سيعدل بوجود الدواء الذى سيصنع فى مصر للوقاية من كورونا، حيث كانت توجد بروتوكولات لمنع مضاعفات لتلك الفيروسات، لافتا إلى أن تلك العلاجات التى ستصنع فى البلاد نفسها ستجعل نسب الشفاء من الفيروس فيها أعلى من غيرها. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية: التعايش واتخاذ الإجراءات الوقائية حلول مواجهة كورونا

أستاذ فيروسات يحذر: هناك مليون مخالط من المحتمل إصابتهم بكورونا.. فيديو

3 فئات تصاب بـ كورونا وتتعافى سريعا ولا يظهر عليها أعراض.. فيديو

النواب يقترح عقوبات لمخالفة خطة التعايش مع كورونا فى مصر

مذيعى صباح الخير: فيروس كورونا يستمر فترة وفقا لنتائج الأبحاث.. فيديو

رئيس الصحة العامة بطب القاهرة: الإجراءات الاحترازية من كورونا مستمرة لـ2022.. فيديو

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. شوبير يهاجم أبو ريدة.. محمد صلاح عقب التتويج بالدوري الإنجليزي: أتمنى لقب الهداف.. وإكرامي: طاهر محمد لا يستحق 40 مليون جنيه

رضوى الشربينى: لما تلبس جزمة لايقة على الموتوسيكل.. شاهد

احذر الغرامة والحبس.. 3 عقوبات تنتظر المحال المخالفة لإجراءات كورونا

الأسرار الخمسة للتخلص من الدهون الزائدة حول الخصر.. تعرف عليها

على الأرض فى الشارع.. ساندى تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

جريمة بشعة في الهند.. إحراق طفلة حتى الموت بعد مقاومتها الاعتداء عليها

AdvertisementS

وزير الموارد المائية الإثيوبي: اتفاق نهائي مع مصر والسودان حول سد النهضة خلال أسبوعين

نصائح مهمة لخفض استهلاك الوقود في سيارتك بنسبة 40%

كفاية كدب واصطناع بطولات زائفة.. شوبير يهاجم أبو ريدة بسبب دعم الفيفا

السبع المنجيات.. تحفظك من كل سوء وتفرج همك

تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي عبد الرحيم المسماري العقل المدبر لحادثة الواحات

سعره 500 جنيه ويتاح بالأسواق الأسبوع المقبل.. التفاصيل الكاملة لأول عقار مصري لـ علاج كورونا

متجاهلين إجراءات الوقاية من كورونا.. جماهير ليفربول تحتشد للاحتفال بالدوري الإنجليزي من جديد

قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة اليوم.. تعرف عليها

باستثناء فئات معينة.. القابضة للسياحة: عودة جميع العاملين بالشركات التابعة بدءا من أول يوليو

ليبيا.. بوادر نزاع مسلح بين مليشيات أردوغان والوفاق في مصراتة وطرابلس

عن رفضه ملامسة الممثلات ومحمد صلاح.. تصريحات مثيرة لـ يوسف الشريف في ظهوره الأخير

أخبار الرياضة.. شوبير يهاجم أبو ريدة.. محمد صلاح عقب التتويج بالدوري الإنجليزي: أتمنى لقب الهداف.. وإكرامي: طاهر محمد لا يستحق 40 مليون جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل الذهاب للمطاعم والكافيهات.. 9 نصائح لا بد من اتباعها فورا

أيهما أجمل؟ نداء شرارة تستعرض أناقتها بهذه الفساتين.. شاهد

جنسية وصحية وتجميلية.. تعرف على فوائد الجمبري