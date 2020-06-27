أربعة إجراءات تحد من أى مرض فى العالم.. تعرف عليها

قال الدكتور محمد منيسي، أستاذ الجهاز الهضمى بطب قصر العيني، إن أى مرض يمكن السيطرة عليه بوجود دواء، مشيرا إلى أن مصر نجحت بالفعل وبدأت بتصنيع علاج لفيروس كورونا سواء الآسيوى أو الأمريكي أو العلاج الذى من الممكن أن يستخدم كأقراص.









وأضاف "منيسي"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه للحد من أى مرض يجب أن يكون هناك لقاح، حيث إنه جار البحث عنه من قبل مصر والعالم كله للوقاية من كورونا، بالإضافة إلى وجود مناعة مجتمعية، والتى تحدث عندما يصاب بالفيروس 60 أو 70% من المجتمع، والتى لا يراهن عليها الآن لأنها تحتاج لفترة طويلة.









وأوضح أنه للحد من فيروس كورونا يجب الالتزام بالإجراءات الإحترازية من التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة، متابعا أن الدولة حريصة على تنفيذ تلك الإجراءات وتوقع عقوبات على من يخالفها.









وأكد أنه من الطبيعي على العالم كله التعايش مع الفيروس، حيث إن الفيروس سريع الانتشار وليس ضارا، بالتالى بدأ العالم كله بفتح وعودة الحياة الطبيعية.









وأشار إلى أن البروتوكول المصرى سيعدل بوجود الدواء الذى سيصنع فى مصر للوقاية من كورونا، حيث كانت توجد بروتوكولات لمنع مضاعفات لتلك الفيروسات، لافتا إلى أن تلك العلاجات التى ستصنع فى البلاد نفسها ستجعل نسب الشفاء من الفيروس فيها أعلى من غيرها.



