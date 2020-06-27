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200 زائر في الساعة.. الأعلى للآثار يوضح تفاصيل إعادة فتح المتاحف

السبت 27/يونيو/2020 - 10:57 ص
دكتور مصطفي وزيري
دكتور مصطفي وزيري
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نورهان رأفت
قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه تم عقد اجتماع برئاسة الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، مع المجلس الأعلى لإدارة الآثار، لبحث بعض الإجراءات الهامة والخاصة بزيارة المواقع الأثرية.

وأضاف الدكتور مصطفى وزيري، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "تن"، أنه تم الانتهاء من ضوابط زيارة المواقع الأثرية من قبل السياح، وأبرزها تعقيم المواقع الآثارية قبل الزيارة، وقياس درجة حرارة الزائرين.

وأشار "وزيري"، إلى أنه تم وضع ملصقات على الأرض، داخل الأماكن السياحية، لتحديد أماكن وقوف السياح داخل الأماكن الآثارية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأوضح "وزيري"، أن هناك إجراءات خاصة بالمرشديين السياحين ، أبرزها الالتزام بارتداء الكمامات، والشرح عن طريق سماعة تستخدم مرة واحدة.

وتابع أن العدد داخل المتاحف سيتوقف على مساحة المتحف، وتم الاتفاق على أن يكون العدد داخل المتحف المصري 200 زائر فقط في الساعة ، أما المتاحف الصغرى مثل المتحف القبطي فستستقبل 100 زائر في الساعة.

ولفت إلى أن الأهرامات من الداخل، والمقابر الآثارية، لن يسمح إلا بعدد من 10 لـ 15 سائحا فقط، نظرا لصغر مساحتها.

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