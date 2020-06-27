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أخبار العالم

في يوم واحد و85 منطقة.. روسيا تسجل 6852 حالة إصابة جديدة بكورونا

السبت 27/يونيو/2020 - 11:24 ص
مصابي كورونا في روسيا
مصابي كورونا في روسيا
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على صالح
أعلن مركز مكافحة فيروس كورونا في روسيا اليوم، السبت، أن عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس المستجد كوفيد 19 في الدولة ارتفع بمقدار 6852 خلال اليوم الماضي إلى ما مجموعه 627646.

وذكر المركز الروسي في تحديثه اليومي أنه "خلال اليوم الماضي، تم تأكيد 6852 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 85 منطقة في روسيا، بما في ذلك 2058 حالة، أو 30 في المائة حالات بدون أعراض".

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ومن أصل 6852 حالة تم اكتشافها حديثًا، تم تأكيد 750 حالة في موسكو، و 366 في منطقة موسكو، و280 في منطقة خانتي مانسي ذاتية الحكم، وفقًا للتقرير.

وتضمنت الديناميات اليومية المبلغ عنها 188 حالة وفاة جديدة، ما رفع عدد القتلى التراكمي إلى 8969.

ويبلغ إجمالي الحالات التي تعافت حتى الآن 393352، بزيادة قدرها 9200 خلال اليوم الماضي، بما في ذلك 1852 في موسكو، و 1421 في منطقة موسكو، و 716 في سانت بطرسبرج.
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