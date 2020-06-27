مي كساب: "الأميرة شفق" أهم أدوار عمري

كشفت الفنانة مي كساب عن أهم الأدوار التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية.



أوضحت مي كساب عبر حسابها على"توتير "، أن مسلسل "سرايا عابدين" من أهم الأعمال الفنية التي شاركت فيها، كاتبة: "وتعدي السنين ويفضل دور الأميرة شفق من أهم أدوار عمري سرايا عابدين.. شكرا يا حج ع الفرصة دي إحنا التريند".





"سرايا عابدين" من بطولة يسرا، وقصي خولي، ونيللي كريم، ونور، ومي كساب، وتأليف الكويتية هبة مشاري حمادة، وواجه العمل انتقادات كثيرة بسبب مخالفته لحقائق تاريخية كثيرة، على الرغم من أن مؤلفة العمل أكدت في مؤتمر صحفي أنها لا تسعى لتوثيق فترة زمنية بعينها، مشددة على أن أحداث المسلسل من خيالها.







