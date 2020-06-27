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محافظات

مقاهي الشرقية ترفع شعار "الالتزام بالإجراءات الوقائية" والتباعد بين الرواد.. صور

السبت 27/يونيو/2020 - 12:49 م
مقاهي الشرقية ترفع
مقاهي الشرقية ترفع شعار "الإلتزام بالإجراءات الوقائية"
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محمد الطحاوي

 شهدت مقاهي محافظة الشرقية فتح أبوابها أمام المواطنين والرواد منذ الصباح الباكر مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية في التعامل مع المواطنين، وذلك للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.


فيما أكد الحاج "خالد أبوأحمد" صاحب مقهى أنه تم فتح المقهي أمام المواطنين مع التشديد على أعمال التطهير والتعقيم المستمرة للمقهي، وذلك للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.


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وأضاف الحاج "خالد" أن الفترة الماضية شهدت خسائر فادحة نظرا لوجود عمالة ودفع إيجارات وفواتير كهرباء وماء ولكن نتمنى أن يزيح الله الغمة وتعود الحياة إلى سابق عهدها.

 

وأشار صاحب المقهى إلى أنه تم التشديد على العمال بالمقهى بضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي بين الرواد والالتزام بتطبيق القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية حتى لا نتعرض لأي مساءلة قانونية.

ومن جانبه فقد كلف رؤساء المراكز والمدن أقسام المتابعه الميدانية بمتابعة المقاهي والكافيهات التي بدأت مزاولة نشاطها اليوم والالتزام بنسبة ٢٥% وفقا لقرار رئاسة مجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس.

مقاهي الشرقية ترفع شعار "الالتزام بالإجراءات الوقائية" والتباعد بين الرواد.. صور
مقاهي الشرقية ترفع شعار "الالتزام بالإجراءات الوقائية" والتباعد بين الرواد.. صور
مقاهي الشرقية ترفع شعار "الالتزام بالإجراءات الوقائية" والتباعد بين الرواد.. صور
مقاهي الشرقية ترفع شعار "الالتزام بالإجراءات الوقائية" والتباعد بين الرواد.. صور
مقاهي الشرقية ترفع شعار "الالتزام بالإجراءات الوقائية" والتباعد بين الرواد.. صور
مقاهي الشرقية ترفع شعار "الالتزام بالإجراءات الوقائية" والتباعد بين الرواد.. صور
مقاهي الشرقية ترفع شعار "الالتزام بالإجراءات الوقائية" والتباعد بين الرواد.. صور
مقاهي الشرقية ترفع شعار "الالتزام بالإجراءات الوقائية" والتباعد بين الرواد.. صور
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