تركيا وقطر تمولان الإرهاب.. تقرير إسباني يكشف علاقة أنقرة والدوحة بـ جبهة النصرة

نشرت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم، السبت، تفاصيل تمويل تركيا وقطر لـ الإرهاب وعلاقتهما بـ جبهة النصرة في سوريا.





وقالت مؤسسة "أتالايار" الإسبانية التي تصدر مجلة ونشرات أخرى، إن الدوحة عززت علاقاتها بالإرهاب في الآونة الأخيرة بالتنسيق مع حليفتها أنقرة، وأصبحت الممول الرئيسي لجبهة النصرة





اقرأ أيضًا:





وأكدت "أتالايار"، أن قطر بمساعدة تركيا زادت دعمها المالي واللوجستي لجبهة النصرة، في حين كشفت صحيفة تابعة للمجلس القضائي الأعلى في العراق، في مايو الماضي، أن زعيم النصرة عصام الهنا وهو مواطن مغربي ويلقب بـ "أبو منصور المغربي" أكد تلك العلاقة بعد اعتقاله من قبل السلطات العراقية.





وتابع التقرير الإسباني أن قطر ليست الممول الوحيد لجبهة النصرة، وأن المجموعة تتلقى أيضًا مساعدات من إسرائيل، وأن عددًا من جرحاها خلال المعارك شمال سوريا تم علاجهم في تركيا و إسرائيل.





وأوضح التقرير أن علاقة قطر بجبهة النصرة كشفها أيضًا المصور الأمريكي "ماثيو شرير" الذي أُسر من قبل الهيئة العام 2012 وبقي في الأسر لمدة 211 يومًا قبل أن ينجح بالفرار، مشيرًا إلى أنه بعد فراره قام بتقديم دعوى قضائية ضد مصرف قطر الإسلامي لجمعه تبرعات لخاطفيه.





وكشفت صحيفة "تايمز" البريطانية أن بنك الدوحة حوّل مبالغ ضخمة للهيئة عن طريق حسابات مصرفية في تركيا ولبنان.