AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تركيا وقطر تمولان الإرهاب.. تقرير إسباني يكشف علاقة أنقرة والدوحة بـ جبهة النصرة

السبت 27/يونيو/2020 - 12:42 م
تركيا وقطر يمولوا
تركيا وقطر يمولوا الإرهاب عبر جبهة النصرة
Advertisements
سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم، السبت، تفاصيل تمويل تركيا وقطر لـ الإرهاب وعلاقتهما بـ جبهة النصرة في سوريا.

وقالت مؤسسة "أتالايار" الإسبانية التي تصدر مجلة ونشرات أخرى، إن الدوحة عززت علاقاتها بالإرهاب في الآونة الأخيرة بالتنسيق مع حليفتها أنقرة، وأصبحت الممول الرئيسي لجبهة النصرة.

اقرأ أيضًا:

وأكدت "أتالايار"، أن قطر بمساعدة تركيا زادت دعمها المالي واللوجستي لجبهة النصرة، في حين كشفت صحيفة تابعة للمجلس القضائي الأعلى في العراق، في مايو الماضي، أن زعيم النصرة عصام الهنا وهو مواطن مغربي ويلقب بـ "أبو منصور المغربي" أكد تلك العلاقة بعد اعتقاله من قبل السلطات العراقية.

وتابع التقرير الإسباني أن قطر ليست الممول الوحيد لجبهة النصرة، وأن المجموعة تتلقى أيضًا مساعدات من إسرائيل، وأن عددًا من جرحاها خلال المعارك شمال سوريا تم علاجهم في تركيا و إسرائيل.

وأوضح التقرير أن علاقة قطر بجبهة النصرة كشفها أيضًا المصور الأمريكي "ماثيو شرير" الذي أُسر من قبل الهيئة العام 2012 وبقي في الأسر لمدة 211 يومًا قبل أن ينجح بالفرار، مشيرًا إلى أنه بعد فراره قام بتقديم دعوى قضائية ضد مصرف قطر الإسلامي لجمعه تبرعات لخاطفيه.

وكشفت صحيفة "تايمز" البريطانية أن بنك الدوحة حوّل مبالغ ضخمة للهيئة عن طريق حسابات مصرفية في تركيا ولبنان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف تغلغل إرهاب تميم وأردوغان في القرن الأفريقي؟ صفقة مشبوهة لقطر وتركيا مع حركة الشباب الإرهابية لتحرير رهينة إيطالية.. والسجل الأسود لتنظيم الحمدين يفتح من جديد

جبهة النصرة تؤكد حصولها على دعم من قطر وتركيا

مسئول بجبهة النصرة يكشف دور قطر وتركيا وإسرائيل في تمويل حركات الإرهاب

لحماية إسرائيل.. علاقة تركيا بالإرهابيين تخدم النظام الصهيونى.. فيديو

ترشيحاتنا

أول تعليق من الصين على العقوبات الأمريكية الجديدة

دون أي زيادة مالية.. الأهلي يتوصل لاتفاق مع فايلر لتجديد تعاقده لمدة موسم

محمد فايز فرحات: ما تم الاتفاق عليه في القمة الأفريقية المصغرة بشأن سد النهضة مكسب للجميع

نجل الكابتن طارق يحيى يهنئ شقيقه بمناسبة عقد قرانه.. شاهد

وزير الموارد المائية الإثيوبي: اتفاق نهائي مع مصر والسودان حول سد النهضة خلال أسبوعين

لحظات رعب وذهول.. مشاجرات ضخمة بين المئات على شواطئ بريطانيا| فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من رانيا يوسف لـ غادة عبد الرازق.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير المثيرة للجدل خلال الأسبوع

بعد ظهورها بوزن زائد.. 15 صورة تكشف جمال مكياج ياسمين عبد العزيز

بلوك جديد.. منة فضالى تفاجئ متابعيها على إنستجرام.. شاهد