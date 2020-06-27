الدوري الإسباني.. سواريز يرد على هدف سيلتا فيجو بالهدف الثاني لصالح برشلونة

سجل فريق برشلونة هدف التقدم الثاني في شباك نظيره سيلتا فيجو من توقيع الأورجوياني ليويس سواريز، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الإسباني.

ومع الدقيقة 69، أعاد سواريز التقدم مجددا لصالح برشلونة ن تمريرة ميسي.

جاء الهدف الأول بالدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، من خطأ لصالح برشلونة من على حدود منطقة الجزاء يلعبها ميسي على رأس سواريز الذي يحولها ببراعة لتسكن الشباك محرزا الهدف الأول لصالح فريقه.





أدرك سيلتا فيجو هدف التعادل بعد مرور خمس دقائق من انطلاق الشوط الثاني، بعدما استغل أصحاب الأرض تمريرة خاطئة من راكيتيتش في منتصف الملعب.



