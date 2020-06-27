الدوري الإسباني.. سواريز يرد على هدف سيلتا فيجو بالهدف الثاني لصالح برشلونة

سجل فريق برشلونة هدف التقدم الثاني في شباك نظيره سيلتا فيجو من توقيع الأورجوياني ليويس سواريز، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الإسباني.
ومع الدقيقة 69، أعاد سواريز التقدم مجددا لصالح برشلونة ن تمريرة ميسي.
جاء الهدف الأول بالدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، من خطأ لصالح برشلونة من على حدود منطقة الجزاء يلعبها ميسي على رأس سواريز الذي يحولها ببراعة لتسكن الشباك محرزا الهدف الأول لصالح فريقه.
أدرك سيلتا فيجو هدف التعادل بعد مرور خمس دقائق من انطلاق الشوط الثاني، بعدما استغل أصحاب الأرض تمريرة خاطئة من راكيتيتش في منتصف الملعب.
ويسعى برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لخطف صدارة الليجا مؤقتا من ريال مدريد.
في المقابل يطمح سيلتا فيجو الذي يقدم نتائج كارثية في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام برشلونة للابتعاد خطوة عن مركز الهبوط.
ويحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة، خلف ريال مدريد متصدر الترتيب بفارق الأهداف، بينما يتواجد سيلتا فيجو في المركز الـ 16 بـ 33 نقطة.
يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا في المدرجات.