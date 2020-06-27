AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الإسباني.. سواريز يرد على هدف سيلتا فيجو بالهدف الثاني لصالح برشلونة

السبت 27/يونيو/2020 - 06:38 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
سجل فريق برشلونة هدف التقدم الثاني في شباك نظيره سيلتا فيجو من توقيع الأورجوياني ليويس سواريز، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الإسباني.

ومع الدقيقة 69، أعاد سواريز التقدم مجددا لصالح برشلونة ن تمريرة ميسي.

جاء الهدف الأول بالدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، من خطأ لصالح برشلونة من على حدود منطقة الجزاء يلعبها ميسي على رأس سواريز الذي يحولها ببراعة لتسكن الشباك محرزا الهدف الأول لصالح فريقه.

أدرك سيلتا فيجو هدف التعادل بعد مرور خمس دقائق من انطلاق الشوط الثاني، بعدما استغل أصحاب الأرض تمريرة خاطئة من راكيتيتش في منتصف الملعب.

ويسعى برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لخطف صدارة الليجا مؤقتا من ريال مدريد.

في المقابل يطمح سيلتا فيجو الذي يقدم نتائج كارثية في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام برشلونة للابتعاد خطوة عن مركز الهبوط.

ويحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة، خلف ريال مدريد متصدر الترتيب بفارق الأهداف، بينما يتواجد سيلتا فيجو في المركز الـ 16 بـ 33 نقطة.

يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا في المدرجات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على ليجانيس

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على مايوركا بـ ثنائية

الدوري الإسباني.. برشلونة يسعى لخطف الصدارة مؤقتا أمام سيلتا فيجو

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

مفاجآت عديدة في تشكيل برشلونة ضد سيلتا فيجو بالدوري الإسباني

ترشيحاتنا

لحظات تحبس الأنفاس.. إنقاذ طفل تعلق رأسه بين قضبان بوابة معدنية.. شاهد

دون أي زيادة مالية.. الأهلي يتوصل لاتفاق مع فايلر لتجديد تعاقده لمدة موسم

بعد ظهورها بوزن زائد.. 15 صورة تكشف جمال مكياج ياسمين عبد العزيز

حكاية شارع.. من هو إبراهيم اللقانى المسمى باسمه واحد من أشهر شوارع القاهرة

التنمية المحلية: الميكروباص والتاكسي مستمران في العمل بعد 12 ليلا.. فيديو

خالد أبو بكر مستشارا قانونيا لشركة لاند مارك للمقاولات في مصر والدول العربية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية جريئة.. نوال الزغبي تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

إقبال على مقاهي وكافيهات وسط البلد مع الالتزام بالوقاية.. صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول القدر الكافى من الحديد فى اليوم؟