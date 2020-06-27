والد الشهيد الرائد مصطفى سمير: إعدام "المسماري" فرحة للمصريين ولأسر شهداء حادث الواحات





وقال اللواء سمير بدوى والد الشهيد الرائد مصطفى سمير فى تصريحات لمندوب " موقع صدى البلد" ان اليوم يعتبر عيد بالنسبه للشعب المصرى ولأسر الشهداء بالأخص، فاليوم استشعرنا بفرحه لا توصف بإعدام المجرم المسمارى وهو ما وعدنا به الرئيس عبد الفتاح السيسى بانه (هيرجع حق كل شهيد مهما طال الوقت )، وفرحتنا لاتوصف بالحكم.













محكمة جنايات غرب العسكرية كانت أحالت أوراق عبدالرحيم محمد المسماري إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقًا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "حادث الواحات"، التي استشهد فيها 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.





وكانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات العسكرية لأنهم في غضون 20 أكتوبر 2017 بمنطقة صحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل لـ35 كم، ارتكب المتهمون عمليتهم الإرهابية.













وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسى في حادث الواحات الإرهابي القيادى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى " ليبى الجنسية " تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابى المصري المتوفى عماد الدين أحمد، وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات، واحتجاز الرائد محمد الحايس، وتبين من التحقيق أن المتهم المسمارى تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضى الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابى تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.



