منة عرفة تكشف كواليس مسلسلها الجديد.. وتؤكد: كان عندي "الزايدة" وأنا بصور "ليالينا 80"..وهذه حقيقة دخولها علاقة عاطفية

حلت الفنانة منة عرفة ضيفة في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" ، المذاع على فضائية سي بي سي ، اليوم السبت ، وكشفت منة عرفة عن كواليس دورها في مسلسل "ليالينا 80" ، وعن مسلسلها الجديد الذي من المفترض أن تقوم بتصويره خلال الأيام المقبلة، كما كشفت حقيقة دخولها في علاقة عاطفية الفترة الماضية، كما أنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي.









قالت الفنانة منه عرفة ، على خلفية دورها في مسلسل "ليالينا 80"، إن دورها في المسلسل لم تقم بتقديم مثله من قبل، وهو يمثل دور الفتاة المتمردة.





وأَضافت منه عرفة، خلال حوارها لـ برنامج " الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية سي بي سي، أن الدور كان صعب بالنسبة لها، نظرا لأن أحداث المسلسل تقع في فترة الثمانينيات، والتي لم تعاصرها.





وأشارت "عرفة" إلى أنها كانت تتمنى أن تعمل مع الفنانة صبرين، موضحة أن مشهد ضرب الفنانة صبرين لها كان من أصعب مشاهد المسلسل.









قالت الفنانة منة عرفة، إنها دائما عندما تقع في أي موقف، تحكم قلبها قبل عقلها، وذلك نظرا لشخصية الفنان التي تؤثر عليها بشكل دائم.





وأضافت الفنانة منة عرفة، خلال حوارها لــ برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا " المذاع على فضائية سي بي سي ، أنها شخصية حساسة أكثر من اللازم ، مؤكدة أنها لا تعيش أية علاقة عاطفية في الوقت الحالي.





عمل فني جديد.. منة عرفة تكشف عن مسلسلها القادم

أعلنت الفنانة منة عرفة، عن تقديم عمل فني جديد، لافتة إلى أنها تنتظر إكتمال سيناريو المسلسل، والورق، مشيرة إلى أنه نظرا لعدم أكتماله فلا صلاحية لها لأن تكشف تفاصيل أكثر عنه.

وأضافت الفنانة منة عرفة، خلال حوارها لـ برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية سي بي سي ، أنها تقوم ببروفات حالية لمسلسل ، مكون من موسم واحد وعدد حلقاته 45 حلقة، لافتة إلى أنه سيتم تصويره خلال الأيام المقبلة.







