أمريكا والبرازيل وروسيا والهند أكثر المتضررين.. إصابات كورونا عالميا تتجاوز 10 ملايين

تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم حاجز الـ10 ملايين إصابة، حسب مؤشر موقع "وورلد ميتر".





وبلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في دول العالم 499,102 حالة وفاة، بينما وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 5,415,353.





وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى بين الدول من حيث عدد الإصابات بكورونا بواقع 2,582,996 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 127,986.





وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية من حيث الإصابات بالفيروس بأكثر من 1,284,214 إصابة، و56,197 حالة وفاة.



