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تعليم

آداب حلوان: امتحانات الفرق النهائية بداية من 4 يوليو

الأحد 28/يونيو/2020 - 03:02 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن إقامة امتحانات الفرق النهائية بالجامعات والمعاهد  المصرية ابتداء من أول شهر يوليو ٢٠٢٠. 

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ومن جهتها، أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان، عن إقامتها لامتحانات الفرق النهائية فى الفترة من ٤ يوليو ٢٠٢٠ الى ٢٥ يوليو ٢٠٢٠ على ان تكون مدة ايام الامتحانات ٧ ايام ، بحيث تكون الفترة ما بين المادة و الأخرى يومين او ثلاثة على الأقل . 

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وأوضح  الدكتور ماجد نجم  بالنسبة للإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات  ، أنه من المقرر  تقليل عدد الطلاب داخل اللجان  ودخولهم في صورة منتظمة بعدد محدد وتسكينهم باللجان  وحضورهم مبكرا  وإجراء عمليات التعقيم قبل  فتح اللجان وبعد إغلاقها وبين الفترتين الصباحية و المسائية للامتحانات وتوفير المطهرات داخل اللجان.

ونوه الى منع تجمعات الطلاب بعد الامتحان ،  ومراعاة المسافة الوقتية بين لجان الامتحان داخل الكلية ،وتطبيق المسافات البينية للطلاب داخل لجان الامتحان لتحقيق التباعد.

وأشار نجم الى تطهير الكنترولات ومراعاة كافة الاجراءات الاحترازية بين الاساتذة ،  وفرض ارتداء الكمامات إجباريا داخل الجامعة لكافة العاملين و الطلاب وكل من دخل الحرم الجامعى ، و استخدام بوابات التعقيم.
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