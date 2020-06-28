آداب حلوان: امتحانات الفرق النهائية بداية من 4 يوليو

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن إقامة امتحانات الفرق النهائية بالجامعات والمعاهد المصرية ابتداء من أول شهر يوليو ٢٠٢٠.
اقرأ أيضا :
ومن جهتها، أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان، عن إقامتها لامتحانات الفرق النهائية فى الفترة من ٤ يوليو ٢٠٢٠ الى ٢٥ يوليو ٢٠٢٠ على ان تكون مدة ايام الامتحانات ٧ ايام ، بحيث تكون الفترة ما بين المادة و الأخرى يومين او ثلاثة على الأقل .
أقرأ ايضا :
وأوضح الدكتور ماجد نجم بالنسبة للإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات ، أنه من المقرر تقليل عدد الطلاب داخل اللجان ودخولهم في صورة منتظمة بعدد محدد وتسكينهم باللجان وحضورهم مبكرا وإجراء عمليات التعقيم قبل فتح اللجان وبعد إغلاقها وبين الفترتين الصباحية و المسائية للامتحانات وتوفير المطهرات داخل اللجان.
ونوه الى منع تجمعات الطلاب بعد الامتحان ، ومراعاة المسافة الوقتية بين لجان الامتحان داخل الكلية ،وتطبيق المسافات البينية للطلاب داخل لجان الامتحان لتحقيق التباعد.
وأشار نجم الى تطهير الكنترولات ومراعاة كافة الاجراءات الاحترازية بين الاساتذة ، وفرض ارتداء الكمامات إجباريا داخل الجامعة لكافة العاملين و الطلاب وكل من دخل الحرم الجامعى ، و استخدام بوابات التعقيم.