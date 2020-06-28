سيولة مرورية بـ شوارع فيصل في أول أيام فك الحظر..فيديو

شهدت شوارع فيصل سيولة مرورية فى اول ايام فك الحظر بعد القرارات التى اتخذها رئيس مجلس الوزراء.
وظهر التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية التى فرضتها الدولة، ووزارة الصحة، من حيث ارتداء الكمامات؛ للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ورصدت عدسه "صدى البلد" السيولة المرورية لشوارع فيصل.
ويشار إلى أن رئيس الوزراء، أعلن 8 قرارات حكومية بشأن ضوابط والاجراءات الوقائية الجديدة حول خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وجاءت القرارات كالتالي:
- السماح بعمل النقل الجماعي من الرابعة فجرا حتى منتصف الليل
- إعادة فتح المطاعم والمقاهي بنسبة 25 % من طاقتها الاستيعابية مع حظر استخدام الشيشة
- فتح المساجد والكنائس فى الصلوات اليومية مع تعليقها فى الشعائر الأسبوعية
- إعادة فتح المسارح ودور السينما بنسبة 25 %
- تعليق العمل بـ دور المناسبات وأماكن الوضوء بـ دور العبادة
- استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ حتى إشعار أخر
- غلق المطاعم والمقاهي والنوادي الساعة العاشرة مساء
- غلق المحال العامة الساعة التاسعة مساء