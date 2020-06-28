AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لطيفة عن الأوضاع في لبنان وليبيا: قلبي بيوجعني وحزينة

الأحد 28/يونيو/2020 - 12:52 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

عبرت المطربة لطيفة عن حزنها لما يحدث في لبنان وذلك من خلال حسابها على تويتر.


وكتبت: "قلبى بيوجعنى وحزينه جدا على اللى بيحصل فى لبنان #لبنان_ينهار وليبيا #ليبيا.. والله حرام".


وكانت الفنانة لطيفة حرصت على الترويج لفيديو كليب أغنيتها "شاغلني" من خلال نشر مقطع منها عبر حسابها الرسمي على "الانستجرام".


علقت لطيفة، على الفيديو قائلة: "داخل قلبي دخول مفاجئ وتر قلبي بيه .. #شاغلني #لطيفة .. لمزيد من كليبات لطيفة ..  ادخلوا على قناة لطيفة عاليوتيوب اللينك في البايو".


اقرأ أيضًا:

لطيفة تعبر عن اشتياقها للسفر للدول العربية بسؤال للجمهور.. شاهد


تقول كلمات أغنية "شاغلني": "دخل قلبي دخول مفاجئ وتر قلبي بيه .. شاغل بالي وشكله بادىء يستحوذ عليه .. وأقول إيه، إيه بحاول ألاقي إجابة لحالتي أنا دي".


وغريبة ده فيه من صفاتي .. سايب بصمة ليه في أول نظرة ومن مفيش .. عمل دوخة وشت فكري وقلبي مشالنيش .. صحيح فيه بوادر لحالة جميلة وشي هلاقيه .. يغير مصيري وحياتي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كل سنة وكلنا بخير وسلام.. لطيفة تهنئ متابعيها بشم النسيم

إن شاء الله نعدي الغمة.. لطيفة تهنئ متابعيها بمناسبة رمضان

مكة المكرمة .. شاهد رد لطيفة على سؤالها أين ستذهب فور إنتهاء كورونا

لطيفة تروج لفيديو كليب "أنا عشت عمري" .. فيديو

طرب وجمال وتألق.. لطيفة تهنئ أنغام على حفلها في عيد الفطر

لطيفة تروج لألبوم «أقوى واحدة» بهذه الطريقة.. شاهد

ترشيحاتنا

عبد الله مشرف يغادر المستشفى

الأحمر يخطط لإعادة الأسد المغربى.. تطور فى موقف الأهلي من وليد أزارو

عن اختفاء غواصتين تركيتين.. أحمد موسى: "لو بطيخة ممكن تتسرق في السوق لكن مش غواصة"

خلصت عليهم بسبب المشاكل الزوجية.. النائب العام يأمر بحبس أم قتلت طفلتيها عمدًا فى القليوبية

الصحة: قياس الملابس في المحلات لا ينقل عدوى فيروس كورونا

الخطر الأكبر على صحة الدماغ.. طرق منزلية لـ علاج ضغط الدم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من المحلات.. طريقة تحضير البقلاوة في المنزل

لصيف على الموضة.. نصائح مهمة لكل فتاة عند اختيار الملابس

بملابس كاجوال.. رزان مغربي تتألق بإطلالة بسيطة