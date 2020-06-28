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رياضة

مدرب أسوان: اللاعب المريض بـ كورونا كان يعلم بإصابته قبل إجراء المسحة

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:12 ص
كشري
كشري
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عمرو ابوبكر
كشف عبد المنعم "كشري" المدير الفني لفريق أسوان عن طريقة تعامل النادي مع المسحات الطبية ضد حالات فيروس كورونا.

وقال كشري: "أجرينا مسحة لـ 30 لاعبا منذ 3 أيام وظهرت حالة إيجابية واحدة لأحد اللاعبين.

وأضاف كشري خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الزمالك: "اللاعب المصاب حضر متأخرا وانتظر للنهاية تماما لإجراء المسحة لأنه كان يعلم بإصابته بالفيروس وتم عزله في منزله. 

وواصل: "أجرينا مسحة اليوم لباقي القادمين من أسوان وضمت 4 لاعبين وبعض العمال في النادي، وهم معزولون عن الفريق حتى ظهور النتيجة وطالبتهم بعدم النزول لأرضية الملعب أو التدرب معنا وطبقنا سياسة التباعد الإجتماعي".

وأضاف: "اليوم كان الأول لمعسكر النادي، اللاعب المصاب معزول، والمتواجد فقط من جاءت نتيجته سلبية. 
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