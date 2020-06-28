مدرب أسوان: اللاعب المريض بـ كورونا كان يعلم بإصابته قبل إجراء المسحة

كشف عبد المنعم "كشري" المدير الفني لفريق أسوان عن طريقة تعامل النادي مع المسحات الطبية ضد حالات فيروس كورونا.





وقال كشري: "أجرينا مسحة لـ 30 لاعبا منذ 3 أيام وظهرت حالة إيجابية واحدة لأحد اللاعبين.





وأضاف كشري خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الزمالك: "اللاعب المصاب حضر متأخرا وانتظر للنهاية تماما لإجراء المسحة لأنه كان يعلم بإصابته بالفيروس وتم عزله في منزله.





وواصل: "أجرينا مسحة اليوم لباقي القادمين من أسوان وضمت 4 لاعبين وبعض العمال في النادي، وهم معزولون عن الفريق حتى ظهور النتيجة وطالبتهم بعدم النزول لأرضية الملعب أو التدرب معنا وطبقنا سياسة التباعد الإجتماعي".



