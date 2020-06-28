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اقتصاد

الليمون يسجل 24 جنيها .. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:36 ص
صدى البلد
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علياء فوزى
ينشر صدي البلد أسعار الخضراوات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم، الأحد 28 يونيو 2020 وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.


وتراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 1.5 و 4 جنيه ، والبطاطس بين 1.5 و 3.7 جنيه ، والبصل بين 2 و 3.5 جنيه.

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وسجلت الكوسة بين 1.5 و 3.7 جنيه للكيلو، الفاصوليا ما بين 3 الى 7 جنيهات، الباذنجان البلدي بين 1.5 و 4 جنيه.

وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 3 و 7 جنيها، الفلفل الحامي البلدي بين 3 و 6 جنيها.

فيما سجلت أسعار الملوخية بين 2 الى 5 جنيهات، الخيار البلدي بين 1.5 الى 3 جنيه ، القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة سجل سعر كيلو التفاح المصرى بين 5و 9جنيهات ، عنب بناتى أصفر بين 4 و7 جنيهات ، عنب بناتى أحمر بين 4 و 7 جنيهات.

وتراوح سعر الليمون البلدي بين 8 و 24 جنيهات للكيلو.

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