الليمون يسجل 24 جنيها .. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد





وتراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 1.5 و 4 جنيه ، والبطاطس بين 1.5 و 3.7 جنيه ، والبصل بين 2 و 3.5 جنيه.



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وسجلت الكوسة بين 1.5 و 3.7 جنيه للكيلو، الفاصوليا ما بين 3 الى 7 جنيهات، الباذنجان البلدي بين 1.5 و 4 جنيه.



وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 3 و 7 جنيها، الفلفل الحامي البلدي بين 3 و 6 جنيها.



فيما سجلت أسعار الملوخية بين 2 الى 5 جنيهات، الخيار البلدي بين 1.5 الى 3 جنيه ، القلقاس بين 5 و9 جنيهات.



وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة سجل سعر كيلو التفاح المصرى بين 5و 9جنيهات ، عنب بناتى أصفر بين 4 و7 جنيهات ، عنب بناتى أحمر بين 4 و 7 جنيهات.



وتراوح سعر الليمون البلدي بين 8 و 24 جنيهات للكيلو.



أقرا ايضا ... البلطي يبدأ من 20 جنيها للكيلو.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الأحد 28-6-2020 وسجلت الكوسة بين 1.5 و 3.7 جنيه للكيلو، الفاصوليا ما بين 3 الى 7 جنيهات، الباذنجان البلدي بين 1.5 و 4 جنيه.وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 3 و 7 جنيها، الفلفل الحامي البلدي بين 3 و 6 جنيها.فيما سجلت أسعار الملوخية بين 2 الى 5 جنيهات، الخيار البلدي بين 1.5 الى 3 جنيه ، القلقاس بين 5 و9 جنيهات.وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة سجل سعر كيلو التفاح المصرى بين 5و 9جنيهات ، عنب بناتى أصفر بين 4 و7 جنيهات ، عنب بناتى أحمر بين 4 و 7 جنيهات.وتراوح سعر الليمون البلدي بين 8 و 24 جنيهات للكيلو.