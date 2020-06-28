الليمون يسجل 24 جنيها .. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد

ينشر صدي البلد أسعار الخضراوات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم، الأحد 28 يونيو 2020 وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
وتراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 1.5 و 4 جنيه ، والبطاطس بين 1.5 و 3.7 جنيه ، والبصل بين 2 و 3.5 جنيه.
أقرا ايضا ...البلطي يبدأ من 20 جنيها للكيلو.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الأحد 28-6-2020
وسجلت الكوسة بين 1.5 و 3.7 جنيه للكيلو، الفاصوليا ما بين 3 الى 7 جنيهات، الباذنجان البلدي بين 1.5 و 4 جنيه.
وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 3 و 7 جنيها، الفلفل الحامي البلدي بين 3 و 6 جنيها.
فيما سجلت أسعار الملوخية بين 2 الى 5 جنيهات، الخيار البلدي بين 1.5 الى 3 جنيه ، القلقاس بين 5 و9 جنيهات.
وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة سجل سعر كيلو التفاح المصرى بين 5و 9جنيهات ، عنب بناتى أصفر بين 4 و7 جنيهات ، عنب بناتى أحمر بين 4 و 7 جنيهات.
وتراوح سعر الليمون البلدي بين 8 و 24 جنيهات للكيلو.
وتراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 1.5 و 4 جنيه ، والبطاطس بين 1.5 و 3.7 جنيه ، والبصل بين 2 و 3.5 جنيه.
أقرا ايضا ...البلطي يبدأ من 20 جنيها للكيلو.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الأحد 28-6-2020
وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 3 و 7 جنيها، الفلفل الحامي البلدي بين 3 و 6 جنيها.
فيما سجلت أسعار الملوخية بين 2 الى 5 جنيهات، الخيار البلدي بين 1.5 الى 3 جنيه ، القلقاس بين 5 و9 جنيهات.
وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة سجل سعر كيلو التفاح المصرى بين 5و 9جنيهات ، عنب بناتى أصفر بين 4 و7 جنيهات ، عنب بناتى أحمر بين 4 و 7 جنيهات.
وتراوح سعر الليمون البلدي بين 8 و 24 جنيهات للكيلو.