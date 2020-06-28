مجلس جامعة بني سويف يقف دقيقة حدادًا على شهداء الجيش الأبيض

استهل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، اليوم الأحد، اجتماع مجلس الجامعة رقم 185 بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الجيش الأبيض والذين توفوا أثناء تأدية رسالتهم الإنسانية بالتصدي لفيروس كورونا.





كما قام الدكتور منصور بتقديم واجب العزاء إلى أسر أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة الذين وافتهم المنية متأثرين بإصابتهم بالفيروس، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.





اقرأ أيضًا:





كان رئيس الجامعة بني سويف في وقت مبكر اليوم الأحد أحال موظفين للتحقيق وذلك لعدم إتباعهم الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، وعوامل السلامة والصحة المهنية وعدم ارتداء الكمامات اثناء سير العمل.



جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمتابعة انضباط العمل الإداري، حيث تابع كافة اجراءات التزام العاملين بالتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على عدم السماح بالتعامل مع الأفراد المترددين على الجامعة بدون ارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة لكافة الأفراد قبل الدخول الى حرم الجامعة وذلك بعد قرار رئيس الجامعة باستئناف العمل بالجامعة بكامل طاقتها اعتبارا من اليوم الأحد.



