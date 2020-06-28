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محافظات

محافظ شمال سيناء يقرر عودة جميع الموظفين أول يوليو

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:19 م
بوابات التعقيم
بوابات التعقيم
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احمد صالح
أصدر اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء  عودة جميع الموظفين والعاملين فى الجهات الحكومية المحلية والمركزية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العاملة فى نطاق المحافظة اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق أول يوليو المقبل.


يأتي ذلك مع اتباع الإجراءات حفاظا على صحة المواطنين وتنظيم العمل فى مختلف مرافق الدولة وخطة المشروعات ، واتخاذ بعض التدابير الاحترازية بوحدات الجهاز الادارى للدولة للوقاية من كورونا  .


وتضمن القرار فى مادته الأولى : أن يتم العمل والإجازات الاستثنائية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء وفقا لبعض الضوابط ، ومن بينها :


وتضمن القرار بأن يتم توقيع الحضور والانصراف فى السجلات المعدة لذلك والموجودة فى الجهات التابعة لها السيدات الحوامل كل يوم أحد من كل أسبوع .. مع تقديم ما يفيد تاريخ بداية الحمل معتمدة ومختومة من المستشفيات الحكومية التابعة لها .. ليتم منحها باقى الأسبوع أجازة استثنائية .


وأن يتم توقيع الحضور والانصراف فى السجلات المعدة لذلك والموجودة فى الجهات التابعة لها السيدات اللاتى لديهن أطفال أقل من 12 عاما كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع .. مع تقديم صورة من شهادة ميلاد الأطفال .. على أن يتم منحها باقى الأسبوع أجازة استثنائية.

و أن يتم توقيع الحضور والانصراف فى السجلات المعدة لذلك والموجودة فى الجهات التابع لها الموظفين أصحاب الأمراض المزمنة ( السكر والضغط وأمراض الكلى والكبد والقلب والأورام ) لمن هم فى سن 55 عاما أو أكبر من ذلك والذين لديهم ملف أمراض مزمنة بملفاتهم الوظيفية مسبقا الموجودة فى الجهة التابع لها يوم الخميس من كل أسبوع .. مع منحهم باقى الأسبوع أجازة استثنائية .. وذلك فيما عدا رؤساء المصالح ومديرى الإدارات فى الجهات المذكورة .

وأكد المحافظ على التزام جميع الموظفين بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بمقار عملهم طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء .

واستثنى القرار العاملين بمديرية الصحة وشركتى الكهرباء والمياه والصرف الصحى ( من تطبيق أحكام المادة السابقة فيما عدا الفقرة الرابعة ) .. حيث يكون لرئيس المصلحة تنظيم العمل وقواعد التشغيل طبقا لما يراه محققا للصالح العام .

وأضاف أنه على جميع رؤساء الجهات إبلاغ الموظفين للانتظام في العمل ، وأنه فى حالة عدم تقديم ما يفيد هذه الأحكام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموظف المخالف .

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