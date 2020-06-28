حرصاً على سلامتهم.. إجراء مسحات كورونا لـ 55 موظفاً في اتحاد الكرة

خضع 55 موظفا فى مقر اتحاد الكرة فى الجزيره بكافة اللجان والإدارات لإجراء مسحة فيروس كورونا.





جاء ذلك تحت إشراف اللجنة الطبية في اتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان وذلك من اجل مواجهة انتشار فيروس كورونا داخل مقر الجبلاية.





وانتهى الفريق الطبي التابع الى الشركة المتعاقدة مع الجبلاية من إجراء المسحات فى مقر الاتحاد واخذ عينة من كل موظف للكشف على مدى إيجابية أو سلبية كل عنصر من الإصابة بفيروس كورونا.





كان المدير الفنى للجبلاية الدكتور محمود سعد تعرض للاصابة بفيروس كورونا اضافة الى 6 موظفين دخلوا العزل المنزلى وهم.. الثلاثى حسين عوض ومحمد بخيت وزميل لهم يدعى شادي في إدارة الحسابات وحالة اشتباه وحيدة هو زميلهم في نفس القسم محمود خليل إضافة إلى إصابة أحمد سامى الموظف فى سكرتارية اتحاد الكرة.



