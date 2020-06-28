AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حرصاً على سلامتهم.. إجراء مسحات كورونا لـ 55 موظفاً في اتحاد الكرة

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:18 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
Advertisements
يسري غازي
خضع 55 موظفا فى مقر اتحاد الكرة فى الجزيره بكافة اللجان والإدارات لإجراء مسحة فيروس كورونا. 

جاء ذلك تحت إشراف اللجنة الطبية في اتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان وذلك من اجل مواجهة انتشار فيروس كورونا داخل مقر الجبلاية. 

وانتهى الفريق الطبي التابع الى الشركة المتعاقدة مع الجبلاية من إجراء المسحات فى مقر الاتحاد واخذ عينة من كل موظف للكشف على مدى إيجابية أو سلبية كل عنصر من الإصابة بفيروس كورونا.  

كان المدير الفنى للجبلاية الدكتور محمود سعد تعرض للاصابة بفيروس كورونا اضافة الى 6 موظفين دخلوا العزل المنزلى وهم.. الثلاثى حسين عوض ومحمد بخيت وزميل لهم يدعى شادي في إدارة الحسابات وحالة اشتباه وحيدة هو زميلهم في نفس القسم محمود خليل إضافة إلى إصابة أحمد سامى الموظف فى سكرتارية اتحاد الكرة.

يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عقدت اجتماعات مكثفة مع أندية الدورى الممتاز والقسم الثاني من أجل حسم مصير استكمال الدورى الممتاز وبقية المسابقات المحلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول رد فعل من اتحاد الكرة بعد تأكد إصابة المدير الفني بكورونا

الأحد والأربعاء.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن حضور الموظفين كبار السن

أمن اتحاد الكرة يخضع للتحليل والكشوفات الطبية بعد إصابة محمود سعد

كورونا يضرب الجبلاية.. ننشر أسماء المصابين فى اتحاد الكرة

قبل 48 يوما من الرحيل.. الخطايا السبع للجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة

طالبوا بالفيديو كونفرانس.. مسئولو الأندية يتحفظون على الاجتماع بمقر اتحاد الكرة لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسي

ترشيحاتنا

التضامن: الأطفال لن يرتدوا كمامات وتخصيص خط ساخن للإبلاغ عن أى إصابات بالحضانات.. فيديو

العظمى بالصعيد 41 درجة.. الأرصاد: الطقس غدا حار على القاهرة والوجه البحري

أمجد الحداد: نتوقع زيادة أعداد الإصابة بكورونا الفترة القادمة .. فيديو

استكمال الدوري.. وزير الرياضة: نساند اتحاد الكرة في تطبيق اللائحة على المنسحب

عضو مجلس الإدارة كلمة السر.. شوبير يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي للتجديد مع فايلر

تطوير وتحديث أقسام الشرطة.. هدية الداخلية للمواطنين بمناسبة 30 يونيو.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 60 عاما على الاستقلال.. انتفاضة قومية كتبت نهاية الاستعمار الفرنسي فى مدغشقر

استعيدي رشاقتك .. 8 نصائح للتخلص من دهون البطن

يحسن صحة القلب .. 10 فوائد للمشي 30 دقيقة يوميًا