AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

في عيد ميلاده.. صور تكشف أناقة الأمير حسين

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:20 م
الأمير حسين والملكة
الأمير حسين والملكة رانيا
Advertisements
حياة عبد العزيز
حرصت الملكة رانيا زوجة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عل تهنئة ابنها الأمير الحسين بمناسبة عيد ميلاده.

وشاركت الملكة رانيا صورة لابنها الأمير حسين عبر "إنستجرام" وعلقت قائلة: "ندعو لك في كل خطوة تقوم بها، كل عام والأمير الحسين بألف خير".

ولد الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، في مدينة عمان في 19 محرم سنة 1415 هجرية، الموافق 28 يونيو عام 1994 ميلادية، أكبر أنجال الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله.

يحرص الأمير حسين على الظهور بشكل أنيق، حيث يظهر بملابس كاجوال تارة، وملابس كلاسيكية تارة أخرى.

اقرأ ايضًا:

وإليكم صور تكشف عن أناقة الأمير حسين..
في عيد ميلاده.. صور تكشف أناقة الأمير حسين
في عيد ميلاده.. صور تكشف أناقة الأمير حسين
في عيد ميلاده.. صور تكشف أناقة الأمير حسين
في عيد ميلاده.. صور تكشف أناقة الأمير حسين
في عيد ميلاده.. صور تكشف أناقة الأمير حسين
في عيد ميلاده.. صور تكشف أناقة الأمير حسين
في عيد ميلاده.. صور تكشف أناقة الأمير حسين
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على الموضة وملفتة.. 15 صورة تظهر أناقة إطلالات رانيا منصور فى عيد ميلادها

درست في مصر وتزوجت بالملك عبدالله بعد حفل عشاء.. معلومات عن الأميرة رانيا العبدالله

في عيد زواجها ال 27.. 20 إطلالة جذابة للملك عبد الله والملكة رانيا

للرجال.. استوحِ إطلالاتك الصيفية من المشاهير

في عيد ميلاده.. صور تبرز أناقة أحمد مكي

في ذكرى ميلاد العندليب الأسمر .. استوح ملابسك الكاجوال من عبد الحليم حافظ

ترشيحاتنا

تنبيه عاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن المواد غير المضافة للمجموع

تشريعية النواب توافق على عقوبة الحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه للإخلال بنظام الامتحانات

خناقة جديدة.. إلهامي عجينة يتشاجر مع أمن مستشفى المنصورة الجامعي

بـ كاش مايوه.. شاهد هند عبد الحليم بإطلالة تبرز جمالها على البحر

موجة ثانية من كورونا .. الصين تفرض الحجر الصحي على نصف مليون مواطن في بكين

شاهد.. سمية الخشاب تستعرض رشاقتها بفستان روز

AdvertisementS

بعد رفضه ملامسة الفنانات.. رد ناري من صبري فواز على تصريحات يوسف الشريف

مراقب ثانوية عامة يتعرض للتهديد بالسلاح لالتزامه بمنع الغش.. والجهات الأمنية تضبط المتهمين

دينا زهرة مذيعة cbc إكسترا تعلن تعافيها من فيروس كورونا

خالد الغندور عن تنازل تركي آل الشيخ عن قضاياه ضد الأهلي: قرار رائع

دعونا ننسى أخطاء الماضي .. أول تعليق من خطيبة حسن شاكوش على خبر انفصالهما

تشريعية النواب توافق على عقوبة الحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه للإخلال بنظام الامتحانات

سؤال بلا إجابة في ديناميكا الثانوية العامة .. والتعليم تحيل واضعي الامتحان للتحقيق

حرب الأهلي وبيراميدز .. قرار جديد من المقاولون العرب بشأن رحيل طاهر محمد طاهر

هو ليه الناس بتطالب بالحرية الجنسية للشواذ.. ناهد السباع تهاجم منتقدى يوسف الشريف

طاهر محمد طاهر لـ منتقدي انتقاله للأهلي: هتعرفوا ردي بعدين

إيداع عبد الرحيم علي بالعناية المركزة في باريس بعد إصابته بـ فيروس كورونا

فيديو جراف.. كواليس حبس وتغريم سما المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاده.. صور تكشف أناقة الأمير حسين

بدون كمامة أو تباعد.. حفل ملكة جمال بيلاروسيا 2020 يتجاهل كورونا

بفستان منقوش.. هبة مجدي بإطلالة مبهجة عبر إنستجرام