في عيد ميلاده.. صور تكشف أناقة الأمير حسين

حرصت الملكة رانيا زوجة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عل تهنئة ابنها الأمير الحسين بمناسبة عيد ميلاده.





وشاركت الملكة رانيا صورة لابنها الأمير حسين عبر "إنستجرام" وعلقت قائلة: "ندعو لك في كل خطوة تقوم بها، كل عام والأمير الحسين بألف خير".





ولد الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، في مدينة عمان في 19 محرم سنة 1415 هجرية، الموافق 28 يونيو عام 1994 ميلادية، أكبر أنجال الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله.





يحرص الأمير حسين على الظهور بشكل أنيق، حيث يظهر بملابس كاجوال تارة، وملابس كلاسيكية تارة أخرى.





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