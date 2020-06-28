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بدون كمامة أو تباعد.. حفل ملكة جمال بيلاروسيا 2020 يتجاهل كورونا

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:00 م
حفل ملكة جمال بيلاروسيا
حفل ملكة جمال بيلاروسيا 2020 يتجاهل كورونا
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حياة عبد العزيز
أثار حفل ملكة جمال بيلاروسيا 2020 حالة من الجدل، بسبب تجاهل منظمي فعالياته لأحداث فيروس كورونا وعدم الالتزام بالإجراءات الإحترازية.

نظم اتحاد الشباب الجمهوري البيلاروسي المسابقة في العاصمة مينسك، وفي النهاية فازت إيفجينيا كليموفيتش، وماريا سيلينيا، بلقب ملكة جمال بيلاروسيا 2020.

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واعتمدت المسابقة على عدد من المعايير وهي الثقافة والجمال والإبداع والموهبة، كما شاركت بها مئات الفتيات من مختلف أنحاء بيلاروسيا.

وتجاهل منظمين الحفل والمشتركات كل الإجراءات الإحترازية للوقاية من كورونا مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة أو ظهور بعض لقطات التطهير، بالرغم من ارتفاع أعداد المصابين في بيلا روسيا.
بدون كمامة أو تباعد.. حفل ملكة جمال بيلاروسيا 2020 يتجاهل كورونا
بدون كمامة أو تباعد.. حفل ملكة جمال بيلاروسيا 2020 يتجاهل كورونا
بدون كمامة أو تباعد.. حفل ملكة جمال بيلاروسيا 2020 يتجاهل كورونا
بدون كمامة أو تباعد.. حفل ملكة جمال بيلاروسيا 2020 يتجاهل كورونا
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بدون كمامة أو تباعد.. حفل ملكة جمال بيلاروسيا 2020 يتجاهل كورونا

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