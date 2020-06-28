بدون كمامة أو تباعد.. حفل ملكة جمال بيلاروسيا 2020 يتجاهل كورونا

فعالياته لأحداث فيروس كورونا وعدم الالتزام بالإجراءات الإحترازية. أثار حفل ملكة جمال بيلاروسيا 2020 حالة من الجدل، بسبب تجاهل منظمي





نظم اتحاد الشباب الجمهوري البيلاروسي المسابقة في العاصمة مينسك، وفي النهاية فازت إيفجينيا كليموفيتش، وماريا سيلينيا، بلقب ملكة جمال بيلاروسيا 2020.





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واعتمدت المسابقة على عدد من المعايير وهي الثقافة والجمال والإبداع والموهبة، كما شاركت بها مئات الفتيات من مختلف أنحاء بيلاروسيا



