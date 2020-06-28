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أخبار العالم

تسجيل 2140 إصابة جديدة و96 وفاة بـ كورونا في العراق

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:07 م
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
أعلن العراق اليوم، الأحد، عن ارتفاع كبير في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.


ووفقا لوكالة "السومرية نيوز" العراقية، سجلت وزارة الصحة، اليوم الأحد، 2140 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل بذلك مجموع الإصابات إلى 45402 حالة منذ تفشي الفيروس في البلاد.


وأضافت الصحة العراقية أنه تم الإبلاغ عن 96 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 1756 وفاة.


وأشارت الوزارة العراقي إلى أن إجمالي عدد المتعافين من مرض كوفيد-19 بلغ 21122، بعدما تماثل للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية 1184 مصابا بالفيروس.


وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "تم فحص (10595 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (520948 )".
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