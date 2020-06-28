تناولها فورا .. 5 أطعمة تحميك من الإصابة بالتهاب المفاصل

التهاب المفاصل المناعي الذاتي هو مجموعة من أنواع مختلفة من التهاب المفاصل ، حيث يهاجم الجهاز المناعي للشخص نفسه، والنوع الأكثر شيوعًا من التهاب المفاصل المناعي الذاتي هو التهاب المفاصل الروماتويدي، ووفقًا للتقارير ، يعاني ما يقرب من نصف سكان العالم من واحد أو آخر من أشكال مرض التهاب المفاصل المناعي الذاتي.
كما تختلف أعراض التهاب المفاصل المناعي الذاتي اعتمادًا على نوع التهاب المفاصل الأساسي المحدد ، ومع ذلك ، فإن بعض الأعراض الشائعة تشمل التعب والحمى وآلام المفاصل والتصلب والتورم والضعف، وكشفًا عن ما قدمه موقع "boldsky" إليكم أهم الأطعمة الواجب تناولها...
- الحبوب الكاملة
وفقًا للدراسات ، يمكن أن يقلل استهلاك الحبوب الكاملة مقارنة بالخبز الأبيض أو الأرز أو المعكرونة من الالتهاب بشكل كبير، كما يمكن أن يساعد محتوى الألياف الموجود في الحبوب الكاملة في تقليل الالتهاب أيضا ، تساعد الحبوب الكاملة على خفض مستويات البروتين التفاعلي C (CRP) في الدم ، وهو سبب بارز للالتهاب في التهاب المفاصل الروماتويدي .
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- الأسماك الدهنية
وفقًا للدراسات ، يمكن للمواد الغذائية الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية أن تساعد في تقليل الالتهاب، كما يمكن للأحماض الدهنية أوميجا 3 البحرية الموجودة في الأسماك أن تخفض مستويات الكوليسترول السيئة لأن التهاب المفاصل الروماتويدي يمكن أن يعرضك أيضًا لخطر الإصابة بأمراض القلب. لذلك ، يمكن أن يساعد تناول الكوليسترول الجيد في الحفاظ على صحة قلبك.
- الخضروات الخضراء
فيتامين E الموجود في الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ والبروكلي يحمي الجسم من الجزيئات الالتهابية، والخضراوات الورقية الخضراء المليئة بالفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم والحديد والمواد الكيميائية النباتية ، يمكن أن تساعد في مكافحة الأمراض الالتهابية ، مما يجعلها مفيدة للغاية للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل.
- المكسرات
تعتبر المكسرات مصدرًا رائعًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين E التي تساعد في مكافحة الالتهاب بشكل فعال، ومعظم أنواع المكسرات غنية بـ مضادات الأكسدة التي تساعد على الحفاظ على الأضرار الناجمة عن الالتهاب ومكافحتها .
- زيت الزيتون
زيت الزيتون ، وهو جزء رئيسي من النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ، جيد لأولئك الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي، المركب الموجود في زيت الزيتون ، الذي يضفي عليه مذاقه ، يكاد يكون فعالا مثل تناول المسكنات .