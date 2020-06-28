تناولها فورا .. 5 أطعمة تحميك من الإصابة بالتهاب المفاصل

- المكسرات

- زيت الزيتون

زيت الزيتون ، وهو جزء رئيسي من النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ، جيد لأولئك الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي، المركب الموجود في زيت الزيتون ، الذي يضفي عليه مذاقه ، يكاد يكون فعالا مثل تناول المسكنات .



