120 ألف شقة مخالفة للبناء .. مقترحات برلمانية لمصادرتها ودعم الشباب المقبل على الزواج

مقترح برلماني بمصادرة الأبراج السكنية المخالفة لصالح الدولة بدلًا من إزالتها

اسكان البرلمان: المصادرة أو الحجز الإداري تنهيان التعدي على أملاك الدولة

بالقانون.. برلماني: أي عقار سكني مبنى على أملاك الدولة سيزال













بعد إزالة برج جرجا بسوهاج المكون من 11 طابقا، بسبب بنائه على أملاك الدولة، طالب عدد من النواب بضرورة تعديل القانون لتؤول هذه العقارات السكنية لصالح الدولة بدلا من إزالتها.









وتباينت الآراء في هذا الصدد، حيث رأى البعض أن ذلك أفضل ويمكن استغلال تلك العقارات في مشاريع لصالح الدولة، فيما كان هناك رأي آخر يقول إنه مخالف للقانون ولا يمكن تعديله، لأن سيكون من الصعب تطبيقه.









وتقدم أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، امس الأحد، بمقترح برلماني إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، لمصادرة الأبراج السكنية المخالفة لصالح الدولة واستغلالها في توفير سكن بأسعار مخفضة للشباب الراغب في الزواج، بدلا من إزالتها.



وقال النائب، في مقترحه، أنه في إطار مواصلة الدولة جهودها في مواصلة الإزالات والتعديات في مختلف المحافظات، تنفيذًا للقانون، فهناك آليات عدة للتعامل مع الأبراج السكنية المخالفة، بدلًا من هدمها، منها مصادرتها لصالح الدولة.



وتابع: لا سيما أن هذه الأبراج قائمة على أراضي ملك للدولة بالأساس، وتوزيع الوحدات السكنية على الشباب من محدودي الدخل، مما يساهم في حل أزمة السكن للشباب من محدودي الدخل ولا يقدر على ظروف السكن الباهظة، وتيسيرًا على الحكومة في توفير الوقت والجهد المبذول في أعمال الهدم.



وأشار إلى أن إجمالي الشقق السكنية في الأبراج المخالفة بالمحافظات تصل إلى 120 ألف وحدة سكنية، وبالتالي حال التأكد من توافر إجراءات الآمان والسلامة الإنشائية في البرج، يتم مصادرته لصالح الدولة واستغلاله، وهو ما سيحقق مصلحة الدولة، من تفعيل القانون تجاه المخالفين من ناحية، وتوفير سكن جاهز للشباب بأسعار مخفضة دون أن يكبد موازنة الدولة، ملايين الجنيهات في إقامة وحدات سكنية جديدة.











