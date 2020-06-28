"تحت شعار جامعة منتجة".. زراعة قنا تنتج 3 أصناف مختلفة من العنب

قال الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى ، بأن الكلية تمكنت خلال الفترة السابقة، ورغم ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية نتيجة جائحة كورونا؛ بتوفير وزراعة عنب بأصناف مختلفة"سبريور -فليم – بناتى" بجودة علية وأسعار مخفضة للعاملين بالجامعة والمجتمع الخارجى، ولا تزال تقدم المنتجات بشكل يومى.





وأكد غرباوى، أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد قيام الكلية بتوفير كميات كبيرة من أصناف البلح الممتازة عالية الجودة، وكذلك توفير لحوم الأضاحى بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل ذلك بأسعار مخفضة، كما نجحت الكلية فى توفير المنتجات الزراعية المختلفة وبجودة عالية، ولم يتوقف الأمر عن هذا الحد، بل إنها تحرص دائما على عقد الدورات التدريبية لتأهيل الطلاب والخريجين ليكونوا قادرين على إقامة المشروعات الزراعية المنتجة.





وأاشار غرباوى، إلى أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للجامعات المصرية بأن تكون منتجة قادرة على احتضان المجتمع المحيط، وهو ما يتضح جليًا فى دور كلية الزراعة بقنا.





وقال الدكتور عصام عبدالهادى، عميد كلية الزراعة بقنا ، إن الكلية وفرت خلال الفترة الماضية كميات من عسل النحل بجودة عالية وبأسعار مخفضة للعاملين بالجامعة والمجتمع الخارجى، و أن مشروعات الجامعة تحظى بدعم كبير ومتابعة مستمرة من جانب رئيس الجامعة، الذى يؤكد دائما ضرورة زيادة المنتجات الزراعية من الكلية وبالجودة العالية لخدمة العاملين والمجتمع الخارجى.





وأوضح الدكتور كارم مهنى، رئيس قسم وقاية النبات بكلية الزراعة بقنا، بأن منحل الكلية يشهد إقامة دورات تدريبية فى أعمال النحالة للطلاب والخريجين وكذلك المهتمين بأعمال النحالة من المجتمع الخارجى، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية فى انتاج الحرير من ديدان القز، بهدف تأهيل المتدربين ليكونوا قادرين على إقامة المشروعات الزراعية المنتجة بإعتبار أن كلية الزراعة بقنا أصبحت بيت خبرة لكل أبناء ومؤسسات إقليم جنوب الصعيد.





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