رمضان محمد لـ صدى البلد: أنا اللي خليت هيفاء وهبي تغني شعبي للمرة الأولى

تعاون الشاعر الغنائي رمضان محمد للمرة الأولي مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في اغنية "تملي ناجحة" التي تم طرحها في عام 2019 .





و كشف "رمضان" عن تعاونه المقبل مع هيفاء وهبي في تصريحات خاصة لصدي البلد قائلا: "انا اللي خليت هيفاء تغني شعبي للمرة الأولي وان شاء الله في اغنية اسمها "تمامهم كلام" هتنزل قريب وهي اغنية شعبية تميل الي لغة "الشارع" لغة جديدة علي هيفاء عشان كدة ان شاء الله تعجب الناس".





اغنية "تمامهم كلام" من كلمات الشاعر رمضان محمد والحان احمد شعبان وتوزيع الموزع اللبناني هادي شرارة.





يذكر أن آخر أعمال الشاعر رمضان محمد "اغنية تملي ناجحة" للفنانة هيفاء وهبي التي تم طرحها عام 2019 وحققت أكثر من نصف مليون مشاهدة علي موقع "يوتيوب".