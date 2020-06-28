بعد غرق شابين.. تحرير 20 محضرا ضد مواطنين اخترقوا قرار حظر الشواطئ فى بلطيم.. صور

كشف المهندس محمد إمام، رئيس مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ ، اليوم، عن تحرير 20 محضر من قبل شرطة المصيف لمواطنين خالفوا قرار رئيس الوزراء ومحافظ كفر الشيخ بالتواجد على الشواطئ.





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وقال رئيس مدينة بلطيم ، خلال بيان، إن هناك تعاونًا وتنسيقًا مع النقيب ياسر الشربيني، رئيس نقطة شرطة المصيف لشن حملات مستمرة لضبط المخالفين.





وأشار رئيس المدينة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطنين المخالفين لقرار رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.





وكانت إدارة مصيف بلطيم، قد علقت العديد من اللافتات لتحذير المواطنين من النزول إلى الشواطئ، حتى يتعرض المواطن للمساءلة القانونية.





وكان شابان، من مركز بيلا قد تعرضا للغرق بشواطئ مصيف بلطيم، وجرى انتشال جثة الأول على الفور، بينما انتشلت جثة الآخر، بعد مرور يومين من غرقه.