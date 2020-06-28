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التجمع يشيد بمبادرة مستقبل وطن حول الانتخابات.. فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:11 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
أشاد سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، بمبادرة حزب مستقبل وطن للتنسيق بين الأحزاب لخوض الانتخابات البرلمانية ومجلس الشيوخ.

وقال عبد العال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «هناك اقتراح من حزب مستقبل وطن بتنظيم تحالف انتخابي ووضع قواعد له، وهذا كلام شفاف لن يكون لدى أحد غضاضة بشأنه».

وتابع «المنافسة ستكون في النظام الفردي، وما يخص القوائم الأفضل هو التوافق بين الأحزاب»، مؤكدا أن الأحزاب ليست في صراع بل متحالفة للاهتمام بقضايا الدولة الوطنية، معلقا «سنستجيب لدعوة مستقبل وطن حينما توجه لنا».
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