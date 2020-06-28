أحمد موسى يعرض فيديو مسربا للقذافي يفضح فيه نظام الحمدين ..فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى ، تسريبا صوتيا من داخل خيمة العقيد معمر القذافي يفضح نظام الحمدين وإدارة جماعة الإخوان الإرهابية لقناة الجزيرة.





وأشار أحمد موسى، في برنامج «على مسؤوليتي» على قناة "صدى البلد"، إلى أن الديوان الأميري في قطر هو من كان يدير قناة الجزيرة.





وقال الإعلامي أحمد موسى، إن حمد بن خليفة وحمد بن جاسم هما من قتلا معمر القذافي بعدما طالبهما بعدم ظهور أي معارض له أو لليبيا على قناة الجزيرة.





وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن أمير قطر السابق والد تميم كان متفرغا لقناة الجزيرة ويحدد من يقوم بعمل مداخلات في القناة.