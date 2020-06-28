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فن

أخبار الفن.. حقيقة اعتزال عبلة كامل.. محمد رمضان من داخل الطائرة من جديد

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:32 م
عبلة كامل
عبلة كامل
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نبيل العدوى
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

نشرت خطيبة حسن شاكوش تعليقا جديدا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك توجه فيه رسالة مؤثرة الى والدها بعد انفصالها عن مطرب المهرجانات. 

نشرت الإعلامية رضوى الشربينى, عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة تتضامن فيها مع الفنان يوسف الشريف, بعد تصريحاته الأخيرة . 

نشر الفنان محمد رمضان صوره جديده عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

كانت ولا تزال الفنانة عبلة كامل تخشى التعامل مع الصحافة والإعلام بشكل مثير للدهشة، ولا تحتفظ حتى بعلاقات قوية داخل الوسط الفني مع زملائها.

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