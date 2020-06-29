مصر تتجه لإنتاج السيارات الكهربائية وتحويل الحالية للعمل بالغاز الطبيعي.. برلمانيون: تحافظ على البيئة من التلوث ومطالب بتقديم حوافز وتسهيلات لتحويل السيارة من سولار لغاز

قال سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك 3 وزارات تعمل على تصنيع سيارات صديقة للبيئة وهي الصناعة والانتاج الحربى وقطاع الأعمال، مطالبًا بضرورة وجود محطات لشحن السيارات الكهربائية على مستوى الجمهورية.





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