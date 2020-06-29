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مصر تتجه لإنتاج السيارات الكهربائية وتحويل الحالية للعمل بالغاز الطبيعي.. برلمانيون: تحافظ على البيئة من التلوث ومطالب بتقديم حوافز وتسهيلات لتحويل السيارة من سولار لغاز

الإثنين 29/يونيو/2020 - 03:02 ص
نيفين جامع وزيرة
نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة
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حسن رضوان
  • "صناعة النواب" تطالب باستبدال التوك توك بسيارات كهربائية صغيرة
  • بعد توجه الدولة لإنتاجها.. برلمانية تطالب بتوفير محطات شحن للسيارات الكهربائية
  • برلمانى يطالب بالاستعانة بالخبرات الخارجية لتصنيع السيارات الكهربائية


قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، إن وزير التموين أكد توفير "كمامتين" لكل بطاقة تموين، مشيرة إلى أن الكمامة يتم استخدامها أكثر من مرة.

وأضافت «جامع» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" أن استراتيجية السيارات الكهربائية لها أكثر من محور، مؤكدة أننا نتجه لاستخدام السيارات ذات الطاقة النظيفة، موضحة أن هناك محورا لتحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي سواء الملاكي او الأجرة (الميكروباص)، مضيفة أنه جارٍ تجهيز البرنامج للتخلص من السيارات التي تعمل بالسولار والاتجاه الي الغاز.

وحول هذا الامر، استطلع موقع صدى البلد، أراء عدد من نواب لجنتى الصناعة والاقتصاد، الذين اكدوا جميعا  أن هناك 3 وزارات تعمل على تصنيع سيارات صديقة للبيئة وهي الصناعة والانتاج الحربى وقطاع الأعمال، مطالببين بضرورة وجود محطات لشحن السيارات الكهربائية على مستوى الجمهورية.

قال سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك 3 وزارات تعمل على تصنيع سيارات صديقة للبيئة وهي الصناعة والانتاج الحربى وقطاع الأعمال، مطالبًا بضرورة وجود محطات لشحن السيارات الكهربائية على مستوى الجمهورية.

وأكد "البطيخى " في تصريح لـ"صدى البلد"، أن أسعار السيارات الكهربائية اعلى من اسعار السيارات العادية بحوالى 25 لـ 30 الف جنيه ولكن السيارات الكهربائية توفر فى الطاقة أكثر من غيرها، مشيرًا الى ضرورة استبدال التوك توك بسيارات كهربائية صغيرة يعمل عليها كل من لديه رخصة قيادة.

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن تحويل السيارات الاجرة والملاكي والميني باص او الميكروباصات الاخرى للعمل بالغاز الطبيعى يحافظ على البيئة من التلوث ويتيح فرصة أكبر لتصنيع السيارات الكهربائية كمرحلة أولى فضلا عن التصدير للخارج كمرحلة ثانية.

كما، طالبت إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة توفير محطات شحن السيارات الكهربائية في جميع المحافظات استعدادًا لإنتاج السيارات الكهربائية المختلفة للحفاظ على البيئة من التلوث.

وأكدت "متى" لـ"صدى البلد"، أن بالنسبة لتحويل السيارات التى تعمل بالوقود للغاز ينبغى أن تقوم الدولة بتقديم الحوافز والتسهيلات المناسبة لهم من تركيب تانكات الخاصة بالغاز الطبيعى بالمجان لتشجيعهم على تحويل السيارات من البنزين الى الغاز سواء كانت اجرة او ملاكى.

وأشارت عضو مجلس النواب، الى ضرورة إنتاج سيارات صغيرة لكي تكون بديل مناسب عن التوك توك باسعار مناسبة للشباب حتى تكون اكثر امانا واقل تكلفة، مؤكدًا أن أي دولة في العالم لا تنهض إلا بالصناعة والزراعة والسياحة.

ومن جانبه، طالب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة الاستعانة بالخبرات الخارجية  لتصنيع السيارات فى مصر، مؤكدًا أنه إذا تم وضع استراتجية لتصنيع السيارات ستختلف الحياة الصناعية فى مصر تمامًا.

وأكد "السيد" لـ"صدى البلد"، أن اغلب المصانع الموجودة فى مصر تجميعية وليست صناعية ويجب الاستعانة بالخبرات الخارجية وجذب شريحة كبيرة من المستثمرين من الخارج لإنشاء مصانع لتصنيع السيارات مما تعود بالنفع على المواطن من توفير فرص عمل جديدة للتصدير للخارج.

وأشار عضو مجلس النواب الى ضرورة تقديم جميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين لوضع حجر الأساس لمصنع السيارات الكهربائية حتى تكون هناك جدية فى التصنيع.
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برلمانى يطالب بالاستعانة بالخبرات الخارجية لتصنيع السيارات الكهربائية

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