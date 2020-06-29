أخبار الرياضة.. وفاة لاعب طنطا بالكورونا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة خامسة من العيار الثقيل

نشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم الإثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
- توفى محمد علوش، لاعب طنطا الأسبق
، بـ فيروس كورونا عقب إصابة أفراد أسرته بالكامل بالفيروس في الفترة الماضية.
- أكد الاعلامي أحمد جمال أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور
، قد نجح في ابرام صفقة خامسة لفريق الكرة بالنادي.
- كشف محمد حليم المدير الفني لنادي حرس الحدود
، عن موقف اللاعبين والذعر الذي تعرض له الجميع بعد تعرض أربعة لاعبين لفيروس كورونا.
- حقق نادي ريال مدريد
، فوزًا هامًا، على حساب نظيره نادي إسبانيول، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني " الليجا".