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رياضة

أخبار الرياضة.. وفاة لاعب طنطا بالكورونا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة خامسة من العيار الثقيل

الإثنين 29/يونيو/2020 - 08:46 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم الإثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :


- توفى محمد علوش، لاعب طنطا الأسبق، بـ فيروس كورونا عقب إصابة أفراد أسرته بالكامل بالفيروس في الفترة الماضية.

- أكد الاعلامي أحمد جمال أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، قد نجح في ابرام صفقة خامسة لفريق الكرة بالنادي.

- سخر عمرو أنور مدرب فريق الشباب بالنادي الأهلي، من تصريحات سعفان الصغير، مدرب حراس الإسماعيلي، بشأن سعر بيع باهر المحمدي، مدافع الدراويش. 

- كشف محمد حليم المدير الفني لنادي حرس الحدود، عن موقف اللاعبين والذعر الذي تعرض له الجميع بعد تعرض أربعة لاعبين لفيروس كورونا. 

- حقق نادي ريال مدريد، فوزًا هامًا، على حساب نظيره نادي إسبانيول، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني " الليجا".
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