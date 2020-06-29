باستثمارات 3 مليارات جنيه .. إنشاء خطوط نقل الكهرباء بطول 473 كيلو مترا نهاية العام

تخطط الشركة المصرية لنقل الكهرباء لإنشاء خطوط لنقل الكهرباء ذات جهد 500 كيلو فولت بطول 473 كيلو مترا نهاية العام، باستثمارات تتخطى 3 مليارات جنيه.





ووفقا لتقرير الشركة المصرية لنقل الكهرباء فإنه من المرتقب أن تنفذ ما يقرب من٥٠٠ كم من خطوط جهد ٥٠٠ ك.ف نهاية العام الجاري لترتفع من ٥٥٣٤ كم إلى ٦٠٠٦ كم.





ويبلغ إجمالى أطوال الشبكة القومية للكهرباء على مستوى الجمهورية ذات جهد 500 كيلو فولت، بلغت 5534 كم نهاية 2019، ومن المرتقب أن تسجل 6006 كلم نهاية العام الجاري.





ويعد إضافة تلك الخطوط ضمن خطة إنشاء شبكة قومية موازية للحالية، لا سيما بعد تهالك أجزاء منها، لافتا إلى أن تنفيذ تلك المشروعات يتم بالتعاون مع شركات أجنبية ومحلية أبرزها «ستيت جريد الصينية»، و»سيمنس الألمانية»، و»السويدى إليكتريك المصرية»، وغيرها.





وأكد التقرير أن تمويل تلك المشروعات يتم من خلال القروض التى حصلت عليها الشركة المصرية لنقل الكهرباء من عدة بنوك محلية، أبرزها «الأهلى»، و«مصر»، وتصل قيمتها إلى 8 مليارات جنيه لتطوير شبكات وخطوط نقل الكهرباء.



