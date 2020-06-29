AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

باستثمارات 3 مليارات جنيه .. إنشاء خطوط نقل الكهرباء بطول 473 كيلو مترا نهاية العام

الإثنين 29/يونيو/2020 - 08:18 ص
صدى البلد
Advertisements
وفاء نور الدين
تخطط الشركة المصرية لنقل الكهرباء لإنشاء خطوط لنقل الكهرباء ذات جهد 500 كيلو فولت بطول 473 كيلو مترا نهاية العام، باستثمارات تتخطى 3 مليارات جنيه.

ووفقا لتقرير الشركة المصرية لنقل الكهرباء فإنه من المرتقب أن تنفذ ما يقرب من٥٠٠ كم من خطوط جهد ٥٠٠ ك.ف نهاية العام الجاري لترتفع من ٥٥٣٤ كم إلى ٦٠٠٦ كم.

ويبلغ إجمالى أطوال الشبكة القومية للكهرباء على مستوى الجمهورية ذات جهد 500 كيلو فولت، بلغت 5534 كم نهاية 2019، ومن المرتقب أن تسجل 6006 كلم نهاية العام الجاري.

ويعد إضافة تلك الخطوط ضمن خطة إنشاء شبكة قومية موازية للحالية، لا سيما بعد تهالك أجزاء منها، لافتا إلى أن تنفيذ تلك المشروعات يتم بالتعاون مع شركات أجنبية ومحلية أبرزها «ستيت جريد الصينية»، و»سيمنس الألمانية»، و»السويدى إليكتريك المصرية»، وغيرها.

وأكد التقرير أن تمويل تلك المشروعات يتم من خلال القروض التى حصلت عليها الشركة المصرية لنقل الكهرباء من عدة بنوك محلية، أبرزها «الأهلى»، و«مصر»، وتصل قيمتها إلى 8 مليارات جنيه لتطوير شبكات وخطوط نقل الكهرباء.

وكانت المهندسة صباح مشالى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أعلنت الأسبوع الماضي، أن ما تم استثماره فى تطوير شبكات نقل الكهرباء منذ 2015 حتى الآن بلغ 68 مليار جنيه، متضمنة تدعيم شبكة نقل الكهرباء من خلال إضافة وإحلال وتجديد خطوط هوائية، ومحطات محولات للجهود الفائقة والعالية، ولا يزال العمل مستمرًا على استكمال خطة تطوير شبكة النقل التى من المتوقع أن تصل تكلفتها نهاية العام إلى 76 مليار جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ 119 مليون جنيه .. "الكهرباء" توقع عقدا لتنفيذ الخط الهوائي بخليج السويس

بتكلفة تصل لـ 76 مليار جنيه.. كيف نجحت الدولة فى مواجهة أزمة الكهرباء فى مصر خلال 5 سنوات؟

آخرها كورونا.. ثلاث عقبات تقف أمام خط الربط الكهربائى مع السعودية

من الأزمة لـ التصدير.. الكهرباء فى عهد السيسي.. مصر نورت من جديد

تعادل مرة ونصف حجم الشبكة القديمة..شاكر : إضافة خطوط نقل كهرباء جديدة بطول 3 آلاف و642 كيلو

الكهرباء: 303 ملايين جنيه لإنشاء محطة محولات مدينتي 2

ترشيحاتنا

أبو جريشة: عبد ربه لم يقدم عُشر ما قدمته مع الإسماعيلي

مدرب الأهلي يسخر من سعفان الصغير بسبب تصريح: باهر المحمدي يساوي 200 مليون جنيه

الأخضر يهبط أمام الجنيه.. أسعار الدولار والعملات في البنوك اليوم الاثنين 29-6-2020

6 علامات يغفلها الكثير من ناس للإصابة بدهون الكبد

وفاة محمد علوش لاعب طنطا السابق بفيروس كورونا بعد إصابة أسرته بالكامل

على خطى اليوجا.. التنفس بهذه الطريقة يحد من فيروس كورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل خضعت لعمليات تجميل.. 15 صورة تكشف تغير ملامح ريا أبي راشد

في 10 دقائق.. طريقة تحضير سلطة الزبادي بالخيار

للقدر رأي آخر| رغم عشقه للقيادة.. حكاية «بول ووكر» الذي توفي في حادث سيارة