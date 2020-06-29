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رياضة

الدوري الإسباني.. ريال سوسيداد يسعى لمصالحة جماهيره على حساب خيتافي

الإثنين 29/يونيو/2020 - 08:41 ص
فريق ريال سوسيداد
فريق ريال سوسيداد
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محمد السعيد
يحل فريق ريال سوسيداد ضيفا على نظيره خيتافي، اليوم، الإثنين، في تمام العاشرة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى فريق ريال سوسيداد لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في لقاء الليلة، بعد الفشل في حصد أي نقطة خلال آخر ثلاث مباريات بالليجا، حيث خسر أمام ألافيس وريال مدريد وسيلتا فيجو.

في المقابل يطمح خيتافي في تعميق جراح ريال سوسيداد بخطف الفوز منه في مباراة اليوم، والاقتراب خطوة من الدخول في المربع الذهبي.

ويحتل خيتافي المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال سوسيداد صاحب المركز السابع.

وتقام مباريات الدوري الإسباني بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.
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