الشرطة الباكستانية: مقتل 4 من الإرهابيين في هجوم مسلح بمبنى البورصة

أعلنت الشرطة الباكستانية، صباح اليوم الاثنين، عن مقتل 4 مسلحين في الهجوم الإرهابي الذي وقع في مبنى البورصة بمدينة كراتشي





ووفقا لوكالة "رويترز"، قال رئيس شرطة كراتشي غلام نبي ميمون "قتل أربعة مهاجمين وكانوا في سيارة كورولا فضية."





وكانت وسائل إعلام محلية باكستانية أفادت صباح اليوم الاثنين، بأن مسلحون هاجموا واقتحموا اليوم الاثنين مبنى بورصة باكستان في كراتشي.





وذكرت وسائل الإعلام أن المسلحين هاجموا المبنى بقنابل يدوية وبنادق، لافتة إلى أن المبنى يقع في منطقة أمنية مشددة ويضم أيضًا مكاتب للعديد من البنوك الخاصة.



وأوضحت بعض الوسائل أن الهجوم ناتج عن تفجير انتحاري، ما أسفر عن مقتل اثنين من الإرهابيين وإصابة ثمانية من منسوبي البورصة، موضحين أن "اصابع الاتهام تتجه الى الاستخبارات الهندية وحركة طالبان".