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رياضة

حال خسارة الدوري .. برشلونة يستقر على إقالة كيكي سيتين ويحدد البديل

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:02 ص
كيكي سيتين
كيكي سيتين
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محمد السعيد
استقر مجلس إدارة نادي برشلونة، على إقالة كيكي سيتين المدير الفني للفريق، حال خسارة البلوجرانا لقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويعاني برشلونة من تراجع حاد في النتائج خلال الفترة الأخيرة، تحت قيادة مدربه كيكي سيتين، حيث خسر الفريق 4 نقاط في آخر ثلاث مباريات بالليجا، كما فقد الصدارة لصالح ريال مدريد.

وذكرت  شبكة " ESPN"  العالمية، أن مجلس إدارة برشلونة استقر على إقالة مدربه كيكي سيتين، حال خسر الفريق لقب الدوري الإسباني، وتعيين جارسيا بيمينتا مدرب فريق الشباب في برشلونة مديرا فنيا مؤقتا للفريق الأول، لقيادة الفريق في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن لاعبي برشلونة دخلوا في مشادات كلامية عنيفة مع كيكي سيتين، عقب التعادل الأخير أمام سيلتا فيجو 2 - 2 في اليجا، حيث حملوه مسئولية فقدان النقاط، حسبما أشارت تقارير صحفية.

ويحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، خلف ريال مدريد متصدر الترتيب بـ 71 نقطة.
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