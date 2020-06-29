بإجمالي 193761.. ألمانيا تسجل 262 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

أعلنت ألمانيا اليوم الاثنين ارتفاعا جديدا لأعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".









ووفقا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الاثنين، سجلت ألمانيا 262 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليصل ‘جمالي عدد المصابين إلى 193761 حالة منذ تفشي الوباء.









وأضاف المعهد، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 8961 شخصا.









وسجلت ألمانيا في اليوم السابق 256 إصابة و3 حالات وفاة.









وإلى ذلك، كشفت الإحصائيات العالمية، اليوم الإثنين، وصول أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" حول العالم إلى 10 ملايين و228 ألف إصابة حول العالم.







