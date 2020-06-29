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أخبار العالم

بإجمالي 193761.. ألمانيا تسجل 262 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 08:58 ص
ألمانيا تسجل 262
ألمانيا تسجل 262 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت ألمانيا اليوم الاثنين ارتفاعا جديدا لأعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".


ووفقا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الاثنين، سجلت ألمانيا 262 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليصل ‘جمالي عدد المصابين إلى 193761 حالة منذ تفشي الوباء.


وأضاف المعهد، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 8961 شخصا.


وسجلت ألمانيا في اليوم السابق 256 إصابة و3 حالات وفاة.


وإلى ذلك، كشفت الإحصائيات العالمية، اليوم الإثنين، وصول أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" حول العالم إلى 10 ملايين و228 ألف إصابة حول العالم. 


فيما سجلت الإحصائيات وصول أعداد الوفيات جراء كوفيد19 في العام إلى أكثر من نصف مليون وفاة، بينما وصلت أعداد الشفاء من الفيروس حول العالم إلى أكثر من 5 ملايين ونصف المليون. 
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