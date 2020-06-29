AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير الطيران: مطار العاصمة مزود بـ12 بوابة وساحة انتظار تسع 300 سيارة و20 أتوبيسا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 12:01 م
وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني الطيار محمد منار
Advertisements
هاجر إبراهيم
قال وزير الطيران المدني الطيار محمد منار، إنه يوجد بالمطارات مكاتب لشركات السياحة ومكاتب للحجر الصحي والبيطري والزراعي ومحلات تجارية وكافتيريات، وذلك طبقًا للمعايير الدولية والأمن.

وأضاف "منار"  خلال مؤتمر افتتاح قصر البارون ومطاري سفنكس والعاصمة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم تزويد المطارات بكاميرات للمراقبة ونظام للتحكم والدخول، بالإضافة إلى خدمة الكشف عن الحقائب. 

وتابع أنه تم افتتاح مطار العاصمة الدولي اليوم ويقوم بالإفتتاح الطيار محمد الجمال مدير العاصمة.

وأكد أن هناك مساحة إنتظار السيارات تسع 300 سيارة و20 أوتوبيس وبوابات للمطار بعدد 12 بوابة رسوم مكونة من 6 دخول وخروج ومسد بكل مطار، متابعا: "تطوير الطرق الإدارية بطول حوالى 20 كيلو متر تقريبا وأسوار بطول 26 كيلو مترا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مطار سفنكس يستقبل 153 مصريا من العالقين في الإمارات

57 عاما على افتتاح مطار القاهرة.. أنشأته أمريكا وبريطانيا خلال فترة الحرب وأعادته ثورة يوليو لكنف مصر

27 مطارا بطاقة 30 مليون راكب سنويا.. إنجازات في قطاع الطيران في خطة التنمية المستدامة

السيسي يفتتح مجموعة من مشروعات تطوير شرق القاهرة وقصر البارون ومطاري سفنكس والعاصمة

بعد قليل.. جولة تفقدية لرئيس القابضة للمطارات في مطار القاهرة لمتابعة استعدادات عودة الطيران

بث مباشر..الرئيس السيسى يفتتح قصر البارون ومطارى سفنكس والعاصمة

ترشيحاتنا

أحمد صقر: عدلت سيناريو مسلسلي من أجل عبلة كامل

قبيل دفنه.... تعرف علي الأمير السعودي الراحل بندر بن عبد العزيز

بعد عودة الحياة لطبيعتها بالأدرن.. صبا مبارك بملابس البحر: أخير إجازة

رئيس الوزراء: إطلاق بوابة مصر الرقمية اعتبارًا من أغسطس المقبل.. فيديو

رمزي صالح: ألعب لـ المريخ السوداني براتب 5 أضعاف بسبب الأهلي

العربية: مقتل قيادي بارز في ميلشيات الوفاق الليبية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة .. جويل مردينيان تبهر متابعيها بهذا القفطان

عيد ميلادها تحول لجنازة.. أم تستيقظ لتجد رضيعتها جثة هامدة في سريرها

كورونا يصيب 28 فردًا من عائلة أمريكية.. كيف انتقلت العدوى؟.. تفاصيل