وزير الطيران: مطار العاصمة مزود بـ12 بوابة وساحة انتظار تسع 300 سيارة و20 أتوبيسا

قال وزير الطيران المدني الطيار محمد منار، إنه يوجد بالمطارات مكاتب لشركات السياحة ومكاتب للحجر الصحي والبيطري والزراعي ومحلات تجارية وكافتيريات، وذلك طبقًا للمعايير الدولية والأمن.





وأضاف "منار" خلال مؤتمر افتتاح قصر البارون ومطاري سفنكس والعاصمة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم تزويد المطارات بكاميرات للمراقبة ونظام للتحكم والدخول، بالإضافة إلى خدمة الكشف عن الحقائب.





وتابع أنه تم افتتاح مطار العاصمة الدولي اليوم ويقوم بالإفتتاح الطيار محمد الجمال مدير العاصمة.



