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أخبار العالم

ارتفاع جديد في عدد إصابات فيروس كورونا بـ إسرائيل

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:54 ص
ارتفاع جديد في عدد
ارتفاع جديد في عدد إصابات فيروس كورونا في إسرائيل
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القسم الخارجي
أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت إسرائيل، 492 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضي، لتتجاوز الحصيلة أكثر من 24 ألف حالة.

وكان وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين، حذر أمس، من "موجة ثانية" من فيروس كورونا، خاصة مع ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بالوباء.

وقال إدلشتاين "نحن في بداية موجة ثانية من الإصابات"، "لقد حذرت طوال الوقت أنه إذا لم يلتفت الناس إلى التعليمات المتعلقة بكل القيود، فسنصل مرة أخرى إلى حالة الإغلاق. للأسف، لم يكن هناك عدد كاف من الناس يستمعون".

وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فإن إجمالي أعداد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل، وصل إلى 23 ألفًا و755 شخصًا، فيما بلغت حصيلة الوفيات منذ تفشي المرض 318 حالة.
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