بإشغال 25% وبالاجراءات الوقائية.. كنائس المحافظات تدق أجراسها من جديد لاستقبال المصلين وسط فرحة عارمة من الأقباط.. صور

- كنائس بورسعيد: حملة شاملة لتعقيم كنيسة الأنبا بيشوي قبل عودة دقة أجراسها

-بـ إشغال 25% .. إيبارشية البحر الأحمر تفتح كنائسها بالإجراءات الوقائية

-بدء الصلوات في كنائس الأقصر بعد عودة الحياة لطبيعتها

- تعقيم كنائس الأقصر للوقاية من كورونا





وسط إجراءات وقائية مشددة، وضوابط محددة تستعد كنائس مصر في مختلف المحافظات لاستقبال المصلين وذلك عقب 3 شهور من الإغلاق وعقب قرار مجلس الوزراء بإعادة الصلوات إلى الكنائس.





و تستعد كنائس محافظة بورسعيد التابعة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس لبدء صلوات القداسات الإلهية وذلك بعد ساعات قليلة من الآن ، حيث ترفع كنائس المحافظة جميعا درجة الاستعدادات القصوي لإستقبال المواطنين الذين سيشاركون في القداس في ضوء الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.







وشهدت كنائس المحافظة حزمة من الإستعدادات للتأكد من تطبيق كافة أساليب الوقاية، لا سيما كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد التى شهدت حملة شاملة لتعقيم الكنيسة ليلا .







وكان في استقبال حملة التعقيم والتطهير القمص بولا سعد وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد ، والقس بيمن صابر كاهن الكنيسة ، ولجنة التنظيم المسئولة عن إستقبال المواطنين ودخولهم للكنيسة .







وتضمنت الحملة تعقيم وتطهير مدخل الكنيسة ، والمكان المخصص للصلاة وتواجد المواطنين ، وساحة الكنيسة والمكاتب وغيرها ، واستمرت الحملة أكثر من ساعتين قامت خلالهما بالتعقيم بشكل شامل.







من جانبه قال القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي بإسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد إن كل مواطن من الذين سيشاركون في القداس غدا لديه رقم محدد ، وسيجلس في الدكة التي تحمل الرقم الخاص به ، مؤكدا أن كل دكة " مكان مخصص للجلوس" سيجلس عليها مواطن واحد فقط للحفاظ على التباعد الاجتماعي .







وتابع " لجنة التنظيم مسئولة عن دخول الـ 25 مواطنا فقط والذين تم تسجيل أسمائهم في الكشف ، كما أنها ستتأكد من إرتداء كل مواطن الكمامة وسيتم منع أي مواطن من الدخول للكنيسة بدون إرتداء الكمامة ، كما أن اللجنة سوف تتابع إتخاذ كل التدابير اللازمة لتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية حتى إنتهاء القداس وخروج المواطنين من بوابة الكنيسة بأمان ".





وشهدت كنائس محافظة الأقصر، صباح اليوم الاثنين، فرحة عارمة من الاخوة الأقباط مع دق أجراس الكنائس، لإنطلاق صلاة القداس الالهي ببعض الكنائس وسط إجراءات أحترازية مشددة، بعد توقف دام 100 يوم بسبب القرارات التى إتخذتها الدولة بغلق دور العبادة للوقاية من إنتشار فيروس كورونا.







وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمحافظة الأقصرأولى قداستها من كنيسة الأم دولاجي وأولادها الأربعة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.





وشهدت كنيسة الأم دولاجي وأولادها الأربعة بإسنا، توافد عدد من المصلين مع الإلتزام بالإجراءات الأحترازية، وارتداء الكمامات والوقوف على مسافات متباعدة داخل الكنيسة، فيما استعدت الكنيسة لإستقبال المصلين بإجراءات التعقيم والتطهير وقيام أحد الخدام بالوقوف على باب الكنيسة لقياس درجة حرارة المترددين للصلاة قبل دخولهم الى الكنيسة .



من جانبه قال القمص متاؤس زخاري راعى الكنيسة ووكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بإسنا،إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية قبل استقبال المصلين حيث تم تطهير و تعقيم الكنيسة قبل كل قداس مع قياس درجة الحرارة للمصلين قبل الدخول والتشديد على ضرورة ارتداء الكمامات ومنع التجمعات والأنصراف فورًا بعد أنتهاء صلاة القداس.





كما شهدت كنائس محافظة الأقصر ، استمرار تعقيم وتطهير قبل دقائق من بدء صلوات القداس لأول مرة بعد قرارات المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وقرارات مجلس الوزراء بفتح دور العبادة والالتزام بالإجراءت الأحترازية .





ويقول القمص متاؤس زخاري راعى كنيسة الأم دولاجي وأولادها الأربعة،ووكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بإسنا، إنه تم العمل على قدم وساق فى تجهيز الكنيسة منذ الصباح الباكر ووضع علامات الإرشادات لجلوس المصلين بالأماكن المخصصة لتحقيق التباعد الإجتماعى لحمايتهم من عدوى فيروس كورونا المستجد" كوفيد – 19 " .





وكانت قد أعلنت إيبارشية إسنا وأرمنت للأقباط الأرثوذكس بمحافظة الأقصر ، تحت رعاية الأنبا يواقيم الأسقف العام للإيبارشية، بالأمس عن افتاح بعض كنائس الإيبارشية ، بعد إغلاق أكثر من 3 أشهر، بسبب الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.







وأكدت إيبارشية إسنا وأرمنت ، عودة صلوات القداس بحضور عدد لا يتجاوز 25% من سعة الكنيسة، مع فاصل بين كل شخص وأخرٍ مسافة متر ونصف المتر من كل الجهات.







وأشارت إلى توقف القداسات بالكنائس يومي الجمعة والأحد، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية بكل جدية وقياس درجة الحرارة علي جميع المترددين للدخول للكنيسة .





كما افتتحت إيبارشية البحر الأحمر للأقباط الأرثوذكس، اليوم، كنائسها لصلاة القداسات الإلهية بنسبة إشغال 25% من مقاعد كل كنيسة، حيث ستقام القداسات بالكنائس أيام السبت والاثنين والأربعاء والخميس من كل أسبوع، مع تخصيص أيام الجمعة والأحد والثلاثاء لأعمال التطهير.





وأكدت إيبارشية البحر الأحمر أن ذلك جاء بعد الاطمئنان من الجهات المختصة بمديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، والتأكد من تصنيف المحافظة ضمن الأماكن الأقل إصابة من فيروس كورونا بالجمهورية، وبعد تشاور مع الأنبا إيلاريون والآباء كهنة الإيبارشية، وبعد مباركة وأخذ الحل من البابا تواضروس الثانى ونوهت إيبارشية البحر الأحمر بأنه سيقام بكل كنيسة قياسات خلال الأيام المحددة بعدد الآباء كهنة الكنيسة، بمعنى الكنيسة التى يخدم بها 3 آباء كهنة يصلى بها 3 قداسات متتالية، ويكون القداس الأول من الساعة 6 صباحا حتى الساعة7:30 صباحا، والقداس الثانى من الساعة 8 حتى الساعة 9:30، والقداس الثالث من الساعة 10 حتى 11:30، ويتم تطهير الكنيسة بالكامل فى النصف ساعة التى تتوسط القداس والآخر، وحضور القداسات سيكون لشعب كل منطقة مع الأب الكاهن المسئول عن افتقاد منطقتهم، وبعد ملء استمارة بيانات يحتفظ بها الأب الكاهن ويتم حضور القداس من خلالها حتى لا يصلى بعض الأشخاص عدة قداسات على حساب باقى شعب المنطقة





أما بالنسبة لطريقة الدخول للكنيسة فسيتولى أعضاء الكشافة تنظيمها، وسيتم قياس درجة حرارة كل مصلى قبل الدخول وسوف يتوفر مطهرات ومعقمات على باب الكنيسة، والدخول سيكون إجباريا بإرتداء الكمامة، وستكون هناك مسافة متر من جميع الجهات بين كل مصلى والآخر داخل صحن الكنيسة كما أن دخول القداس سيكون بأسبقية الحضور للكنيسة وعند اكتمال نسبة 25% من مقاعد الكنيسة لن يسمح بالدخول، حرصا على سلامة الشخص نفسه وباقى المصلين.

