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اقتصاد

هشام توفيق : طرح السيارة الكهربائية فى 2021 بسعر 300 ألف جنيه

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:55 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
اكد  هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام اننا نعمل الفترة الحالية على تطوير  شركة النصر للسيارات لإنتاج  السيارة الكهربائية متميزة فى مصر.

ونوه الوزير الى إن سعر السيارة الكهربائية المستهدف إنتاجها سيكون للمستهلك بـ 300 ألف جنيه، مشيرا إلى أن مصر ستنتج حوالى 25 ألف سيارة فى العام.


وأشار توفيق إلى أن هناك تعاونا وثيقا مع وزارة الكهرباء لإنتاج السيارة الجديدة، لافتا إلى أنه نأمل فى أن يتم بيع 50٪ من  إنتاج السيارة الجديدة لسائقى سيارات التاكسى.


وأضاف الوزير خلال ندوة جمعية رجال الأعمال المصريين عبر الفيديو كونفرانس اليوم الاثنين أنه جرى اختيار نوع السيارة في سبتمبر الماضى، وفى نوفمبر جاء الفريق الصينى ولكن بعدها جاءت كورونا، ولكن منذ 3 أسابيع عاودنا توقيع بروتوكولات تعاون، موضحا  أن السيارات الكهربائية ستكون متوفرة فى الأسواق نهاية 2021.



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