هشام توفيق : طرح السيارة الكهربائية فى 2021 بسعر 300 ألف جنيه

اكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام اننا نعمل الفترة الحالية على تطوير شركة النصر للسيارات لإنتاج السيارة الكهربائية متميزة فى مصر.
ونوه الوزير الى إن سعر السيارة الكهربائية المستهدف إنتاجها سيكون للمستهلك بـ 300 ألف جنيه، مشيرا إلى أن مصر ستنتج حوالى 25 ألف سيارة فى العام.
اقرأ ايضًا .. ربط الأجر بالإنتاجية.. هشام توفيق: خروج قانون 203 لتحسين إدارة الشركات الأعمال العام قريبا
وأشار توفيق إلى أن هناك تعاونا وثيقا مع وزارة الكهرباء لإنتاج السيارة الجديدة، لافتا إلى أنه نأمل فى أن يتم بيع 50٪ من إنتاج السيارة الجديدة لسائقى سيارات التاكسى.
وأضاف الوزير خلال ندوة جمعية رجال الأعمال المصريين عبر الفيديو كونفرانس اليوم الاثنين أنه جرى اختيار نوع السيارة في سبتمبر الماضى، وفى نوفمبر جاء الفريق الصينى ولكن بعدها جاءت كورونا، ولكن منذ 3 أسابيع عاودنا توقيع بروتوكولات تعاون، موضحا أن السيارات الكهربائية ستكون متوفرة فى الأسواق نهاية 2021.