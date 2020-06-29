هشام توفيق : طرح السيارة الكهربائية فى 2021 بسعر 300 ألف جنيه

السيارة الكهربائية المستهدف إنتاجها سيكون للمستهلك بـ 300 ألف جنيه، مشيرا إلى أن مصر ستنتج حوالى 25 ألف سيارة فى العام. ونوه الوزير الى إن سعرالمستهدف إنتاجها سيكون للمستهلك بـ 300 ألف جنيه، مشيرا إلى أن مصر ستنتج حوالى 25 ألف سيارة فى العام.









وأشار توفيق إلى أن هناك تعاونا وثيقا مع وزارة الكهرباء لإنتاج السيارة الجديدة، لافتا إلى أنه نأمل فى أن يتم بيع 50٪ من إنتاج السيارة الجديدة لسائقى سيارات التاكسى.



