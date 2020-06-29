كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة تقيم أول قداس منذ 3 أشهر

أقامت كنائس البحر الأحمر، اليوم الاثنين، أول قداس منذ 3 أشهر بعد افتتاحها، عقب إعلان إيبارشية البحر الأحمر للأقباط الأرثوذكس إعادة فتح الكنائس مع تطبيق الإجراءات الوقائية بالتنسيق مع الصحة، حيث ترأس الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر اليوم قداس اليوم داخل مطرانية البحر الأحمر، كنيسة الأنبا شنودة، واستقبلت الكنائس 25% من الطاقة الاستيعابية لها.

وكانت أعلنت إيبارشية البحر الأحمر للأقباط الأرثوذكس، اليوم، افتتاح كنائسها لصلاة القداسات الإلهية بنسبة إشغالات 25% من مقاعد كل كنيسة، حيث ستقام القداسات بالكنائس أيام السبت والاثنين والأربعاء والخميس من كل أسبوع، مع تخصيص أيام الجمعة والأحد والثلاثاء لأعمال التطهير.







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وأكدت إيبارشية البحر الأحمر أن ذلك بعد الاطمئنان من الجهات المختصة بمديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، والتأكد من تصنيف المحافظة ضمن الأماكن الأقل إصابة من فيروس كورونا بالجمهورية، وبعد تشاور مع الأنبا إيلاريون والآباء كهنة الإيبارشية، وبعد مباركة وأخذ الحل من البابا تواضروس الثانى.

وأوضحت إيبارشية البحر الأحمر أنه سيقام بكل كنيسة قداسات خلال الأيام المحددة بعدد الآباء كهنة الكنيسة، بمعنى الكنيسة التى يخدم بها 3 آباء كهنة يصلى بها 3 قداسات متتالية، ويكون القداس الأول من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 7:30 صباحا، والقداس الثانى من الساعة 8 حتى الساعة 9:30، والقداس الثالث من الساعة 10 حتى 11:30، ويتم تطهير الكنيسة بالكامل فى النصف ساعة التى تتوسط القداس والآخر، وحضور القداسات سيكون لشعب كل منطقة مع الأب الكاهن المسئول عن افتقاد منطقتهم، وبعد ملء استمارة بيانات يحتفظ بها الأب الكاهن ويتم حضور القداس من خلالها حتى لا يصلى بعض الأشخاص عدة قداسات على حساب باقى شعب المنطقة.

طريقة الدخول للكنيسة سيتولى أعضاء الكشافة تنظيمها، وسيتم قياس درجة حرارة كل مصلى قبل الدخول وسوف يتوفر مطهرات ومعقمات على باب الكنيسة، والدخول سيكون إجباريا بارتداء الكمامة، وستكون هناك مسافة متر من جميع الجهات بين كل مصلى والآخر داخل صحن الكنيسة.

كما أن دخول القداس سيكون بأسبقية الحضور للكنيسة وعند اكتمال نسبة 25% من مقاعد الكنيسة لن يسمح بالدخول، حرصا على سلامة الشخص نفسه وباقى المصلين.