طلب الدعاء لوالده .. محمد محمود عبد العزيز يستعيد ذكريات "أبو هيبة جبل الحلال" .. شاهد

نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز صورة له من كوليس مسلسل " أبو هيبة جبل الحلال"، وذلك من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات " انستجرام".
وعلق محمد محمود عبدالعزيز على الصورة قائلا: " من كواليس مسلسل "أبو هيبة فى جبل الحلال".. (اسألكم الفاتحه والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا).
اقرأ أيضًا:
يذكر أن آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة".
العمل بطولة الفنان "عزت العلايلي" والفنان "صلاح عبدالله" والفنانة "بوسى" والفنانة "مرڤت أمين" وشارك فى العمل عدد كبير من النجوم.. منة فضالى ، ريم البارودى ، ميريهان حسين ' محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون.