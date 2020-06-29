طلب الدعاء لوالده .. محمد محمود عبد العزيز يستعيد ذكريات "أبو هيبة جبل الحلال" .. شاهد





وعلق محمد محمود عبدالعزيز على الصورة قائلا: " من كواليس مسلسل "أبو هيبة فى جبل الحلال".. (اسألكم الفاتحه والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا).





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العمل بطولة الفنان "عزت العلايلي" والفنان "صلاح عبدالله" والفنانة "بوسى" والفنانة "مرڤت أمين" وشارك فى العمل عدد كبير من النجوم.. منة فضالى ، ريم البارودى ، ميريهان حسين ' محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون.



