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سيارات

محمود حماد: قطاع السيارات قبل 30 يونيو كان يتجه نحو الهاوية والسيسى حقق نهضة حقيقية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:07 م
صدى البلد
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كريم عاطف

قال محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل والهايبرد برابطة تجار السيارات، ورئيس شركة حماد موتورز المتخصصة في بيع المركبات المستعملة ، أن فترة ما قبل ثورة 30 يونيو عام 2013 كان سوق السيارات فى مصر يتجه نحو الهاوية.

وأضاف حماد فى تصريح خاص لـ " صدى البلد" أن قبل ثورة الشعب المصرى فى 30 يوينو ، كان سوق السيارات  مجهول الملامح وتخوف الجميع من المستقبل الذي أصبح غير مضمون بسبب السياسات الخاطئة ، بالإضافة إلى حالة الركود العامة في القطاع بأكمله .

وأوضح حماد أن عددا من رجال الأعمال المستثمرين في قطاع السيارات المصري إبان حكم الإخوان قرروا السفر خارج البلاد وإنهاء أي استثمار لهم فى مصر حتى التخلص من هذه الغمة خوفا على مستقبلهم ومستقبل أولادهم من الضياع ، وكانت هذه السنة بمثابة سنة " سوداء " على حد قوله " .

وأكد حماد أنه فور انتهاء حكم الجماعة واندلاع ثورة 30 يونيو وتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم فى مصر رأى الجميع أنه يريد نهضة مصر من جديد والتشجيع على الصناعة والتصدير ومحاولة التقليل من الاستيراد لتقليل استهلاك العملة الصعبة .

وتابع حماد أن عصر ما بعد 30 يونيو هناك نهضة حقيقية  على أرض الواقع في كافة المجالات والقطاعات وليس قطاع السيارات فقط ، ويأتي على رأسها عودة الأمن والأمان إلى الشارع المصري مرة أخرى بعد أن افتقدناهم خلال السنة الكبيسة من حكم الجماعة الإرهابية.

وفى قطاع السيارات حقق الرئيس السيسي إنجازا حقيقيا فى نهضة الطرق العامة وعمل مشاريع قومية جديدة تحقق معدل أمان عالمى أثناء السير ، وشبكة طرق مثل الدول الكبرى .

و أكد حماد أن مصر خلال 10 سنوات وبعد تحديد طريقها ستصبح دولة كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وسنكون رقم 6 عالميا فى الاقتصاد كما تشير معظم التقارير الدولية .

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