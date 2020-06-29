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منوعات

مجموعة مصرية تحتل الصدارة.. أقوى وأثرى ١٠ عائلات عربية فى الوطن العربى والعالم

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:39 م
صدى البلد
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احمد شريف

من هم أثرى و أقوى العائلات بالوطن؟ ربما بدر هذا السؤال بذهنك، لإشباع فضولك عن هذه العائلات.


وأكد تحليل لمجلة فوربس ان هناك ١٠ عائلات عربية يعدوا الأقوى والاثرى بالوطن العربي والعالم.


ووفقا لترتيب المجلة الأمريكية، تصدرت مجموعة منصور المصرية، قائمة فوربس لأثرياء العالم 2020.


وتعتبر هذه المجموعة من أكبر موزعي مجموعة جنرال موتورز العالمية، ولديها استثمارات في شركات التكنولوجيا مثل Spotify وUber.


وجاءت في المرتبة الثانية، مجموعة الفطيم التي تملك 100% من شركة الشرق العربي للتأمين، و%50 من بنك الإمارات للاستثمار، فضلًا عن استثمارات في وكالات السيارات والعقارات ومواد البناء.


المرتبة الثالثة، كانت من نصيب مجموعة العليان السعودية، بفضل حصتها في بنك كريدي سويس السويسري والبنك السعودي البريطاني.


وتصدرت مجموعة الفطيم مرة اخرى المرتبة الرابعة في القائمة، بفضل امتلاكها لتوكيل تويوتا في الإمارات العربية المتحدة.


وفي المرتبة الخامسة جاءت مجموعة راشد عبد الرحمن الراشد وأولاده السعودية، وفي المرتبة السادسة جاءت مجموعة عبد اللطيف جميل السعودية.


وفي المرتبة السابعة جاءت عائلة الغرير الإماراتية التي يدير أعمالها عبد العزيز الغرير، ثم صناعات الغانم الكويتية في المرتبة الثامنة.


 وفي المرتبة التاسعة مجموعة الغرير الإماراتية التي يديرها عبد الرحمن سيف الغرير.


 وجاءت مجموعة الزامل القابضة السعودية في المرتبة العاشرة، من قائمة فوربس

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