جلسة سد النهضة.. مندوب أستونيا لدى مجلس الأمن: نهر النيل مصدر الحياة للقارة الأفريقية .. فيديو

أكد مندوب استونيا لدي مجلس الامن أن كل المسائل المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي يجب أن تحل بطريقة ودية من اجل ايجاد طرق جدية، لافتا إلى ترحيب بلاده باستمرار الحوار مرة أخرى بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا من أجل الوصول لحل.





وأضاف مندوب استونيا خلال كلمته عبر الفيديو كونفرانس بجلسة مجلس الأمن الخاصة بمناقشة ملف سد النهضة أن التفاوض السلمي هو الطريق الوحيد، مشيرا إلى أن بلاده ترحب بالحوار بين الدول الثلاث لملف سد النهضة.





وقال مندوب أستونيا لدى مجلس الأمن إن نهر النيل هو مصدر الحياه للقارة الافريقية، مؤكدا أن الأمر بيد الدول الأفريقية.





وأشار مندوب أستونيا إلى أن هناك لحظة تاريخية سانحة للوصول لحل مرضى ومن خلال الارادة القوية وبدعم المجتمع الدولى نستطيع تحقيق الانتصار او الفائدة للدول الثلاثة.