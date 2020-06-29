زاهي حواس: افتتاح قصر البارون يساهم في تسريع عودة السياحة لمصر..فيديو

قال زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، إن قصر البارون فريد من نوعه معماريا وهذه العمارة لم تتكرر في مصر، مؤكدا أن القصر مزار سياحي لأنه يحكي تاريخ مصر الجديدة.









وأضاف زاهي حواس خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اون اى ، أن هذا القصر سيكون به نشاط ثقافي كبير، موضحا أن القصر تم ترميمه علي مستوى عال جدا، بالإضافة إلى أن إنارته ستكون إنارة ثقافية على مستوى عال.





وأوضح زاهي حواس ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يثبت دائما أنه محب للثقافة والفنون ودليل علي ذلك اهتمامه بالمتحف الكبير ومتحف الحضارة وتطوير منطقة الهرم.





وتابع : أن أى مواطن مصري يمكنه زيادة قصر البارون واكد ان مصر تشهد نهضة ثقافية كبيرة خلال هذه الرحلة .







