AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

زاهي حواس: افتتاح قصر البارون يساهم في تسريع عودة السياحة لمصر..فيديو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:18 م
قصر البارون
قصر البارون
Advertisements
إبراهيم القادري
قال زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، إن قصر البارون فريد من نوعه معماريا وهذه العمارة لم تتكرر في مصر، مؤكدا أن القصر مزار سياحي لأنه يحكي تاريخ مصر الجديدة.


وأضاف زاهي حواس خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اون اى ، أن هذا القصر سيكون به نشاط ثقافي كبير، موضحا أن القصر تم ترميمه علي مستوى عال جدا، بالإضافة إلى أن إنارته ستكون إنارة ثقافية على مستوى عال.

وأوضح زاهي حواس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يثبت دائما أنه محب للثقافة والفنون ودليل علي ذلك اهتمامه بالمتحف الكبير ومتحف الحضارة وتطوير منطقة الهرم.

وتابع : أن أى مواطن مصري يمكنه زيادة قصر البارون واكد ان مصر تشهد نهضة ثقافية كبيرة خلال هذه الرحلة .


واستكمل : ان قصر البارون يفتتح في وقت صعب جدا ولكن هذا يساعد علي عودة السياحة لمصر خلال شهر سبتمبر واكتوبر القادمين .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زاهي حواس: اعتذرت لـ ميسي بعدما أخطأت في حقه.. فيديو

تخفيضات 50%.. السياحة: 232 فندقا استلمت شهادات السلامة الصحية.. فيديو

زاهي حواس يكشف عن أهم ظاهرة شمسية في مصر

روف ومسرح وترام.. تحويل قصر البارون لمعرض عن تاريخ مصر الجديدة..فيديو

تحفه معمارية.. قصر البارون يتصدر تويتر بعد تطويره وافتتاحه

الرئيس يفتتح مشروعات طرق وكباري ومطارات وقصر البارون.. تدشين الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية.. ورئيس الوزراء: 4.5 تريليون جنيه تكلفة المشروعات التي تم تنفيذها في 6 سنوات

ترشيحاتنا

الكمامة الطبية مضروبة والقماش أفضل.. مفاجأة من رئيس المستلزمات الطبية.. شاهد

بفستان ملفت.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

أخبار النادي الأهلي.. سر الخلافات مع المقاولون بسبب طاهر محمد طاهر.. وتطور مفاجئ في مفاوضات تجديد عقد فايلر

مش بيلف 360 درجة.. وزيري: لا حقيقة لـ الخزعبلات عن قصر البارون.. فيديو

في حال عودة الدوري .. الأهلي يلاقي إنبي والزمالك مع المصري .. فيديو

لا أحد يضع مصر أمام اختبار.. أحمد موسى يشيد بكلمة سامح شكري في مجلس الأمن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

قبل ساعات من افتتاحه أمام الزوار .. حكاية ترام قصر البارون

بالمايوه.. نيرمين الفقي تخطف الأنظار في حمام السباحة