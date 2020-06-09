خزعبلات إنجليزية.. زاهي حواس يرد على بناء الأهرامات بالعبيد.. فيديو

قال الدكتور زاهى حواس ، وزير الآثار الأسبق، إن ما نشر أن بناء الأهرامات تمت بالعبيد، مجرد خزعبلات انجليزية، وكلام فارغ.





وأضاف زاهى حواس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد على، أن عمال بناء الإهرامات " لو كانوا عبيد ماكانوش بنو مقابرهم جوه الأهرمات"





ولفت زاهى حواس إلى أن لا يمكن للسخرة أو العبيد أن يبدعوا وما تم فى الإهرامات ابداع، وكشف أن هناك نصوص تتحدث عن بناء الأهرامات.

وأوضح زاهى حواس أن الأشخاص الذين عمل فى الاهرامات كانوا يحصلون على مقابل، والأهرامات لم تبنى بالسخرة.





وأشار إلى أنه تم الكشف عن برقيه مهمة تنهى جدال حول حقيقة بناء الاهرامات بالعبيد، وهذه البرقية تؤكد أن رئيس عمال اسمة "مرر وكان معه 40 عامل وكان يعمل بالهرام، وأكد أن " الهواه يؤلفون اشياء ليس لها بالحقيقة".



